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Oι υπερπλούσιοι της Βρετανίας που αναζητούν χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για να εγκατασταθούν, έχουν πλέον ολοένα και περισσότερες επιλογές. Οι πρόσφατες αλλαγές διαβρώνουν σταδιακά τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως παγκόσμιου κέντρου πλούτου, επηρεάζοντας από την αγορά πολυτελών ακινήτων του Λονδίνου μέχρι τα φορολογικά έσοδα, αναφέρει το Bloomberg.

Την ίδια στιγμή, ένας αυξανόμενος αριθμός ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών πόλεων (όπως η Αθήνα)—όλες σε απόσταση λίγων ωρών με το αεροπλάνο και συχνά με καλύτερο καιρό και τρόπο ζωής— τελειοποιούν τα κίνητρα που προσφέρουν στους δυσαρεστημένους υψηλόμισθους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, προσεγγίζουν απευθείας τους πλούσιους ή υιοθετούν πολιτικές παρόμοιες με εκείνες που κάποτε βοήθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο να εδραιώσει τη φήμη του.

Μέχρι πρότινος, όταν γινόταν λόγος για τους ανταγωνιστές του Λονδίνου, η συζήτηση επικεντρωνόταν σε μέρη όπως η Γενεύη, το Μονακό και το Μιλάνο. Πλέον, όμως, κεφάλαια και εύποροι κάτοικοι προσελκύονται και από προορισμούς που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν περισσότερο περιφερειακοί.

Αυτή την εβδομάδα έγινε γνωστό ότι ο trader hedge fund Κρις Ρόκος ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα, μια χώρα που στο παρελθόν είχε δει τη δική της οικονομική ελίτ να συρρέει στο Λονδίνο, υπογραμμίζει το Bloomberg.

Το ελληνικό καθεστώς απαλλάσσει τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό από την τοπική φορολογία για 15 χρόνια, σε ένα μοντέλο παρόμοιο με εκείνο της Ιταλίας.

Η Τουρκία εισήγαγε πρόσφατα ένα σύστημα που επεκτείνει το αντίστοιχο όφελος στα 20 χρόνια, ενώ προσφέρει και πολύ χαμηλή φορολογία κληρονομιάς — ένα ζήτημα που ενοχλεί ιδιαίτερα πολλούς εύπορους Βρετανούς, καθώς στο Ηνωμένο Βασίλειο ο συντελεστής 40% ενεργοποιείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα περιουσίας.

Οι μετακινήσεις ηχηρών ονομάτων έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Η Ελβετία έχει προσελκύσει τους Βρετανούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες Άλαν Χάουαρντ και Τζέρεμι Κόλερ, γνωστό ως «νονό των secondaries», ενώ οι Βρετανοί μεγιστάνες των ακινήτων, οι αδελφοί Λίβινγκστοουν, μετακόμισαν στο Μονακό.

«Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιλογών όσον αφορά τις χώρες στις οποίες μπορούν να μετακομίσουν οι άνθρωποι και οι οποίες είναι εξαιρετικά φορολογικά αποδοτικές, με πολύ χαμηλή ή ουσιαστικά μηδενική φορολογία», δήλωσε ο Ντόμινικ Λόρενς, partner στη Charles Russell Speechlys.

Όπως πρόσθεσε, όσοι προχωρούν σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή στον τρόπο ζωής τους θα πρέπει να εξετάζουν και παράγοντες πέρα από τη φορολογία, όπως το κληρονομικό δίκαιο, τα σχολεία, η νυχτερινή ζωή και οι πολιτιστικές δραστηριότητες. «Όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεις πού θα πας», σημείωσε. Παρότι ορισμένοι αμφισβητούν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χάσει τη γοητεία του για τους πλούσιους, το αρνητικό κλίμα είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Το περασμένο καλοκαίρι, η BlueCrest Capital Management του Μάικλ Πλατ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν αποτελεί πλέον σοβαρή επιλογή» ως τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού η εταιρεία έχασε δικαστική υπόθεση σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης ορισμένων ανώτερων traders της. Ο δισεκατομμυριούχος Άλεξ Γκέρκο έχασε επίσης δικαστική μάχη σχετικά με αναβαλλόμενα κέρδη από συναλλαγές.

Το «άδειο Λονδίνο» και τα επικείμενα ραντεβού Πιερρακάκη

Τα τελευταία χρόνια, η καμπάνια του Μιλάνου, που έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική «empty London», έχει οδηγήσει σε εισροή εύπορων προσώπων, όπως ο Ρίτσαρντ Γκνοντ της Goldman Sachs, ενισχύοντας το προφίλ της ιταλικής πόλης ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Την ίδια ώρα, ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση της οικονομικής ελίτ εντείνεται και δεν αφορά πλέον μόνο την απομάκρυνσή της από το Λονδίνο.

Η Τουρκία και η Ελλάδα θεωρούνται από ορισμένους ότι επιχειρούν να προσελκύσουν επενδυτές και επιχειρηματίες από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έπληξε τη φήμη των δύο πόλεων ως ασφαλών και σταθερών προορισμών.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον κόσμο των hedge funds. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρέι Ντάλιο έχει δημιουργήσει family office στο Άμπου Ντάμπι, ενώ ο γνωστός trader πετρελαίου Πιερ Αντουράν μετακόμισε στο Ντουμπάι στις αρχές του έτους, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg.

Η Millennium Management ετοιμάζεται τώρα να ακολουθήσει τον Ρόκος, ανοίγοντας το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα. Η επόμενη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, με αντικείμενο πιθανές μετακινήσεις προς την Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την ατζέντα του ταξιδιού.

Ποια φορολογικά κίνητρα προσφέρει η Ελλάδα

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, είναι το ευνοϊκό καθεστώς που έχει θεσπιστεί για τις πρόσθετες απολαβές (μπόνους) στελεχών των funds, αφού θα έχουν την ικανότητα να προσελκύσουν στελέχη από ανταγωνιστές, που δεν μπορούν να δώσουν τις αντίστοιχες παροχές.

Για τα στελέχη που μετακομίζουν στη χώρα μας, προβλέπεται ότι οι αμοιβές τους που συνδέονται με την απόδοση του fund θα φορολογούνται με έναν προνομιακό συντελεστή ύψους 5% (έναντι του συνήθους 15%) για διάστημα έως και 7 έτη.

Βέβαια, η προνομιακή αυτή παροχή, πάει πακέτο με μια κρίσιμη προϋπόθεση: η ελληνική εταιρική οντότητα που απασχολεί τα στελέχη, απαιτείται να πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ λειτουργικές δαπάνες ετησίως στη χώρα. Και αυτό, ώστε να μπει ένα «μπλόκο» σε τυχόν funds που θα διατηρούσαν μια εικονική παρουσία στη χώρα, για να επωφεληθεί από το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Επιπλέον, η ρύθμιση της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει το καθεστώς μεταξύ μόνιμης έδρας και πραγματικής έδρας ενός fund, ώστε να μη δημιουργείται ανασφάλεια στους ξένους επενδυτές.

Το νέο πλαίσιο ξεκαθαρίζει ότι αν ένα ξένο fund ανοίξει γραφείο υποστήριξης ή μεταφέρει στελέχη στην Αθήνα, δεν θεωρείται ότι μεταφέρεται στην Ελλάδα η φορολογική έδρα του ίδιου του fund ή του κεντρικού διαχειριστή του.

Το non-dom

Την ίδια ώρα, το ειδικό φορολογικό καθεστώς ( non–dom) για εύπορα φυσικά πρόσωπα που θέσπισε η ελληνική κυβέρνηση, ενώ στον αντίποδα καταργήθηκε στο Λονδίνο επιτρέπει σε δισεκατομμυριούχους fund managers να «μετακομίσουν» τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Καταβάλλοντας έναν κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ ετησίως, είναι καλυμμένοι με τη φορολόγηση για όλο το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Ακόμα, η χώρα μας προσφέρει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και υπεραξίας για κέρδη που προέρχονται από θεσμοθετημένα ευρωπαϊκά επενδυτικά προϊόντα.

Με αυτόν τον τρόπο, το fund συνεχίζει να φορολογείται στη χώρα της αρχικής του εγκατάστασης, αποφεύγοντας τη διπλή φορολόγηση.

Το τετραετές πρόγραμμα του Λονδίνου

Από την πλευρά του, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εισαγάγει ένα νέο τετραετές πρόγραμμα, το Foreign Income and Gains (FIG), το οποίο προσφέρει 100% απαλλαγή από τη βρετανική φορολογία για εισοδήματα και κέρδη που προέρχονται από το εξωτερικό.

Ο Τζον Μπάρνετ, φορολογικός σύμβουλος και partner στη βρετανική δικηγορική εταιρεία Burges Salmon, εκτιμά ότι ακόμη και η απλή επέκταση του προγράμματος στα επτά χρόνια θα το μετέτρεπε σε ένα «αρκετά λογικό σύστημα». Επισημαίνει επίσης ότι στη Βρετανία δεν υπάρχει ετήσια κατ’ αποκοπήν επιβάρυνση 300.000 ευρώ, όπως στην Ιταλία.

Ο Λόρενς της Charles Russell Speechlys εκτιμά ότι το βρετανικό φορολογικό καθεστώς θα πρέπει να έχει ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια, τουλάχιστον μία δεκαετία.

«Οι άνθρωποι χρειάζονται έναν ορισμένο βαθμό σταθερότητας στη ζωή τους, την ασφάλεια ότι θα μπορούν να παραμείνουν εδώ για ένα ουσιαστικό χρονικό διάστημα και όχι για τέσσερα χρόνια που περνούν πολύ γρήγορα», ανέφερε. «Τα τέσσερα χρόνια είναι πραγματικά πολύ λίγα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά καθεστώτα διεθνώς».

Παρότι αρκετά μεγάλα ονόματα έχουν βρεθεί στα πρωτοσέλιδα επειδή εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μόνο μικρή συνολική υποχώρηση.

Ο αριθμός των εύπορων αλλοδαπών κατοίκων που επωφελούνται από προνομιακή φορολογική μεταχείριση για τα εισοδήματά τους στο εξωτερικό μειώθηκε μόλις κατά 0,5% στο οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές.

Ακόμη και για τους απλώς εύπορους που επιδιώκουν να ξεφύγουν από τους υψηλούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ευρώπη προσφέρει πληθώρα επιλογών. Η Ισπανία διαθέτει τον λεγόμενο «νόμο Μπέκαμ», που πήρε το όνομά του από τον ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Μπέκαμ και επιτρέπει στους αλλοδαπούς να φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για επαγγελματίες προσφέρουν επίσης χώρες με υψηλή φορολογία, όπως η Ολλανδία και η Σουηδία, οι οποίες μπορούν έτσι να ανταγωνιστούν ευνοϊκά τους υψηλούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος της Βρετανίας.

«Σχεδόν όλοι οι πελάτες θα πάρουν την απόφασή τους με βάση τον τρόπο ζωής», δήλωσε ο Μπάρνετ. «Προφανώς, αν υπάρχουν διάφορα μέρη που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σου, τότε μπορεί να επιλέξεις εκείνο που διαθέτει το καλύτερο φορολογικό καθεστώς».

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