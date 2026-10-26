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Ο διευθύνων σύμβουλος της Audi Γκέρνοτ Ντέλνερ υπερασπίστηκε την εμφάνισή του δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση κυρίως των εργαζομένων στην εταιρία του, οι οποίοι ζήτησαν ακόμη και την παραίτησή του.

Μαζί με τον διευθυντή παραγωγής της Αudi Γκερντ Γουόκερ «βρεθήκαμε στην Τζόρτζια προκειμένου να προωθήσουμε τις συνομιλίες σχετικά με το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο στην πολιτεία. Στο πλαίσιο των συζητήσεών μας, μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε δημόσια τα σχέδιά μας μαζί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αποφασίσαμε να δεχτούμε την πρόσκληση, αποκλειστικά προς το συμφέρον της εταιρείας. Επειδή οι συζητήσεις ήταν εμπιστευτικές, δεν ήταν δυνατό να ενημερωθεί το κοινό εκ των προτέρων», γράφει ο κ. Ντέλνερ σε εσωτερική επιστολή του προς τους εργαζόμενους, στην οποία πάντως αναγνωρίζει «ότι το πλαίσιο της ανακοίνωσης – μια προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ – εξελήφθη ως πολιτικό μήνυμα».

Audi faces a political storm in Germany after CEO Gernot Doellner joined President Trump at a campaign rally to announce a $4 billion US factory, as German jobs hang in the balance amid plant closures and political-neutrality rules get compromised https://t.co/Q4R7uxppnB https://t.co/JiOeY6ZUzS — Reuters (@Reuters) October 26, 2026

«Το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Η Audi υποστηρίζει τις αξίες της, αλλά φέρει και ευθύνη για το οικονομικό μέλλον της (…) Η τοπική παραγωγή στις ΗΠΑ έχει μεγάλη στρατηγική και οικονομική σημασία για την Audi. Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά premium στον κόσμο, αλλά οι επιχειρήσεις της Audi εκεί δεν είναι προς το παρόν κερδοφόρες, καθώς πολλοί ανταγωνιστές έχουν τοπική παραγωγή εδώ και χρόνια.

Η κατοχή της δικής της μονάδας παραγωγής θα επιτρέψει στην Audi να γίνει πιο ανταγωνιστική, να μειώσει τους εμπορικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους και να αξιοποιήσει καλύτερα το αναπτυξιακό της δυναμικό», υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας και προσθέτει ότι «μια ισχυρότερη επιχείρηση στις ΗΠΑ δεν αποτελεί απόφαση κατά της Γερμανίας, αλλά μάλλον μια σημαντική συμβολή στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Audi και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της εταιρείας».

Νωρίτερα, η εμφάνιση των δύο κορυφαίων στελεχών της Audi με τον Αμερικανό πρόεδρο είχε προκαλέσει έντονη κριτική, ακόμη και εκκλήσεις για την παραίτησή του, διότι ο εσωτερικός κανονισμός της εταιρίας απαγορεύει τις δημόσιες εμφανίσεις στελεχών με κόμματα ή πολιτικούς κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από τις εκλογές τους.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ διεξάγονται στις 3 Νοεμβρίου.

«Αρκετά λεπτά γεμάτα με ρατσισμό, σεξισμό, ξενοφοβία, τρανσφοβία και δυσφήμιση της δημοκρατίας – και στη συνέχεια ένας από τους κορυφαίους εταιρικούς εκπροσώπους μας να ανεβαίνει στη σκηνή και να συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία. Όποιος άκουσε την ομιλία του Τραμπ και στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι ο Ντέλνερ είχε γίνει ενεργό μέρος της, πρέπει να χωθεί στο χώμα από τη ντροπή του», δήλωσε η πρόεδρος του Συμβουλίου Εργαζομένων του Ομίλου VW, Ντανιέλα Καβάλο, σε συνέντευξή της στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

H Audi εξήγησε επίσης άμεσα ότι η απόφαση επικεντρώθηκε στην ευκαιρία «να προωθηθούν οι προϋποθέσεις για μια μακροπρόθεσμη επένδυση από την Audi στις ΗΠΑ». Μια τέτοια επένδυση έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει δεκαετίες και επομένως εκτείνεται πολύ πέρα από τους μεμονωμένους εκλογικούς κύκλους, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και τονίζεται: «Σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν απαραίτητο να ληφθούν κατάλληλα υπ’όψιν τα συμφέροντα της εταιρείας και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο. Αυτό δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τις εσωτερικές αρχές της εταιρείας. Η συμμετοχή χρησίμευσε αποκλειστικά στην εκπροσώπηση συγκεκριμένων συμφερόντων της εταιρείας σε σχέση με το σχεδιαζόμενο επενδυτικό έργο και δεν αποτελούσε έκφραση οποιασδήποτε κομματικής πολιτικής στάσης».