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Ο κύκλος των αιτήσεων προς την Κομισιόν για τη χρηματοδότηση δράσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνεται για τη χώρα μας. Μέσα στην ημέρα -ή το αργότερο την Τετάρτη- η Αθήνα καταθέτει το τελευταίο (διπλό) αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το αίτημα αυτό, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», εισέρχεται στην τελική ευθεία χρηματοδότησης και υλοποίησης. Έως το τέλος του έτους αναμένεται η έγκριση από την Κομισιόν για την εκταμίευση συνολικού ποσού 6,75 δισ. ευρώ. Το ελληνικό αίτημα αφορά την 9η και τελευταία δόση επιχορηγήσεων, συνολικού ύψους 4,4 δισ. ευρώ, καθώς και την 8η και τελική δόση δανείων, ύψους 2,35 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός σημαντικού χρηματοδοτικού κύκλου. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν βρεθεί σχεδόν επί μια πενταετία στο επίκεντρο των δράσεων που συνδέονται με επενδύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό και προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις, δράσεις εκπαίδευσης και προαγωγής της Υγείας.

Και άλλα 4,6 δισ. ευρώ σε αναμονή

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει την αξιολόγηση του προηγούμενου αιτήματος που είχε υποβληθεί τον Μάιο. Το συγκεκριμένο αίτημα αφορά επιχορηγήσεις ύψους 865,8 εκατ. ευρώ και δάνεια ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Αθροιστικά το συνολικό ποσό των δύο αυτών δόσεων ανέρχεται σε σχεδόν 4,6 δισ. ευρώ. Η καθυστέρηση στην έγκριση της εκταμίευσης συνδέεται με την τελευταία αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» από την ελληνική πλευρά. Η Κομισιόν έδωσε προτεραιότητα στην αξιολόγηση και έγκριση του αναθεωρημένου σχεδίου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.

Με την υποβολή και των δύο τελευταίων αιτημάτων, το συνολικό ποσό που αναμένει να εισπράξει η Αθήνα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με βάση τις συγκεκριμένες διαδικασίες, ανέρχεται έως το τέλος του έτους σε 11,3 δισ. ευρώ.

Τελευταία προθεσμία και ξαφνικός θάνατος

Το κρίσιμο στοιχείο πλέον είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών. Τα κράτη-μέλη μπορούν να εμφανίζουν απόκλιση έως 10% του κόστους ενός έργου σε σχέση με τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν, ώστε το έργο να θεωρείται ολοκληρωμένο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλούν έως σήμερα ή αύριο το αργότερο. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί την καταληκτική προθεσμία και πρέπει να αποδεικνύεται πλήρως η ολοκλήρωσή κάθε ορσήμου -αλλιώς τα χρήματα χάνονται! Η προσπάθεια ολοκλήρωσης είναι κοπιώδης καθώς πρέπει να αναρτηθούν μέσα στις επόμενες ώρες και οι τελευταίες οι πιστοποιήσεις ότι -για παράδειγμα- έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και λειτουργικά όλα τα 146 νέα Κέντρα Υγείας ή και πολλά άλλα ορόσημα, με σκοπό την εκταμίευση του συνόλου των χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Με άλλα λόγια, δεν αρκεί η ένταξη ενός έργου ή η ολοκλήρωση της επένδυσης, αλλά απαιτείται και έγκαιρη υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν την υλοποίησή του.

Η επόμενη ημέρα

Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σημαίνει σταματούν χρηματοδότηση και μεταρρυθμίσεις. ΕΣΠΑ και νέα Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο κ.ά.) έρχονται ως συνέχεια που, μαζί με τα σχεδόν 50 δισ. ευρώ που διεκδικεί η χώρα από τον επόμενο Πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, θα χρηματοδοτήσουν το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Δεν σταματά όμως ούτε η ευρωπαϊκή παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και των παρεμβάσεων που συνδέονται με το πρόγραμμα. Από το 2027 και μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει σε ετήσια βάση την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι, παρότι ο κύκλος των χρηματοδοτήσεων κλείνει, οι σχετικές μεταρρυθμιστικές υποχρεώσεις και η αξιολόγηση της προόδου παραμένουν ενεργές.

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