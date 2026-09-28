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Ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε η Χαϊδεμένος κατά το α΄ εξάμηνο του 2026 , με τις πωλήσεις της εταιρείας να διαμορφώνονται στα 11,22 εκατ. ευρώ , έναντι 9,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 20% .

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ,οφείλεται στο γεγονός ότι για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 υπήρξε αύξηση των εκτυπώσεων των πελατών.

Τα μικτά κέρδη της εταιρίας για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 ανήλθαν σε € 2.576.800 έναντι € 1.449.872 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 .

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 ανήλθαν σε € 1.441.756 έναντι € 406.185 για το αντίστοιχο διάστημα του 2025..

Αναφορικά με τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 813.652 για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 έναντι ζημιών € (194.776) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 .

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρίας για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 824.816 έναντι ζημιών € (191.587) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 .

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