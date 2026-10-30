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Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας της κατέγραψε η Chevron το τρίτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street, καθώς η εκτόξευση των περιθωρίων διύλισης ενίσχυσε σημαντικά τις επιδόσεις της. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με φόντο τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού διαμορφώθηκαν στα 10,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 185% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο μετοχής, τα κέρδη ανήλθαν σε 5,28 δολάρια, υπερβαίνοντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 4,89 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ισχυρές επιδόσεις στη διύλιση και ρεκόρ παραγωγικότητας

Η δραστηριότητα διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών αποτέλεσε βασικό πυλώνα της κερδοφορίας της Chevron. Τα κέρδη του τομέα downstream ανήλθαν σε 4,9 δισ. δολάρια, καταγράφοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, τα αμερικανικά διυλιστήρια της εταιρείας σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ στην επεξεργασία αργού πετρελαίου, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Ιδιαίτερα ενισχυμένες εμφανίστηκαν οι αποδόσεις στην παραγωγή ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 10%.

Αντίθετα, στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (upstream), τα κέρδη υποχώρησαν κατά 30% σε τριμηνιαία βάση, στα 5,7 δισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν μέρει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Η συνολική παραγωγή της Chevron διαμορφώθηκε στα 3,98 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, μειωμένη κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συμβολή της Βενεζουέλας

Στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου συμπεριλήφθηκε και ένας μήνας παραγωγής από τις δραστηριότητες της Chevron στη Βενεζουέλα, μετά την αλλαγή της λογιστικής μεθόδου που εφαρμόζει η εταιρεία για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Η Chevron προχώρησε στην υιοθέτηση της μεθόδου λογιστικής απεικόνισης βάσει της συμμετοχής της στα ίδια κεφάλαια, έπειτα από τη βελτίωση των δημοσιονομικών όρων που διέπουν τη δραστηριότητά της στη χώρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η παραγωγή στη Βενεζουέλα δημιουργεί θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, ενώ το συνολικό κόστος παραγωγής παραμένει κάτω από τα 20 δολάρια ανά βαρέλι.

Διπλασιασμός ταμειακών ροών και μείωση χρέους

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η εικόνα των ταμειακών ροών. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα 14,2 δισ. δολάρια, ποσό διπλάσιο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η ενισχυμένη ρευστότητα επέτρεψε στη Chevron να συνεχίσει τις επιστροφές κεφαλαίων προς τους μετόχους της. Συγκεκριμένα, κατά το τρίτο τρίμηνο διένειμε μερίσματα ύψους 3,5 δισ. δολαρίων, ενώ διέθεσε επιπλέον 2,5 δισ. δολάρια για επαναγορές ιδίων μετοχών.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία περιόρισε σημαντικά τον καθαρό δανεισμό της. Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα 20,7 δισ. δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 34,5 δισ. δολαρίων στα τέλη του 2025, αντανακλώντας την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης.