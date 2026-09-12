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Μπορεί οι χρυσές εποχές του ελληνικού κινηματογράφου να έχουν περάσει προ πολλού, οι παλιές ταινίες όμως εξακολουθούν να παράγουν κέρδη. Και μάλιστα αρκετά, όπως αποδεικνύει ο Κινηματογραφικός Οργανισμός Καραγιάννης – Καρατζόπουλος, που μέσα σε λιγότερο από πέντε μήνες έχει προχωρήσει σε τέσσερις διανομές κερδών προς τους μετόχους του. Η τελευταία αποφασίστηκε στα τέλη Ιουλίου και αφορά ποσό 200.000 ευρώ από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ανεβάζοντας στα 800.000 ευρώ το συνολικό ποσό των φετινών διανομών. Είχαν προηγηθεί τρεις ισόποσες διανομές τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Πρόκειται για μία από τις ιστορικές εταιρείες του χώρου, με μια συλλογή που σήμερα καλύπτει περισσότερα από 60 χρόνια ελληνικού σινεμά. Στις μεγάλες επιτυχίες της συγκαταλέγεται «Το πιο λαμπρό αστέρι» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, παραγωγή της Καραγιάννης – Καρατζόπουλος, που τη σεζόν 1967-1968 έκοψε 652.661 εισιτήρια και κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ 99 ελληνικών ταινιών.

Στην πορεία των δεκαετιών, όμως, η εταιρεία δεν περιορίστηκε στις δικές της παραγωγές. Από το 1990 στράφηκε κυρίως στη διανομή και διεύρυνε σημαντικά τη βιβλιοθήκη της αποκτώντας ταινίες και ολόκληρους καταλόγους άλλων ανεξάρτητων παραγωγών, μεταξύ των οποίων του Τζέιμς Πάρις και της Δαμασκηνός – Μιχαηλίδης. Από το 2013, δε, συμμετείχε εκ νέου και σε εμπορικές παραγωγές του νεότερου ελληνικού κινηματογράφου.

Και αυτή η κινηματογραφική βιβλιοθήκη εξακολουθεί να αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσοδοφόρα: τα αποτελέσματα του 2025 δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, ωστόσο το 2024, παρά τη μείωση των πωλήσεων κατά 11,78%, στα 3,76 εκατ. ευρώ, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,42 εκατ. ευρώ, έναντι 2,84 εκατ. ευρώ το 2023. Τα ταμειακά διαθέσιμα μάλιστα είχαν αυξηθεί κατά 40%, στα 2,46 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Εξήντα και πλέον χρόνια ελληνικού σινεμά, λοιπόν, δεν είναι μόνο μια πολύτιμη κινηματογραφική παρακαταθήκη, είναι και μια εξαιρετικά προσοδοφόρα περιουσία, όπως δείχνουν τόσο οι τέσσερις φετινές διανομές όσο και τα εντυπωσιακά περιθώρια κερδοφορίας. Το 2024, δε, τα προ φόρων κέρδη αντιστοιχούσαν σε περίπου 64% του τζίρου, επίδοση που θα ζήλευαν πολλές από τις πιο σύγχρονες επιχειρήσεις. Τελικά, οι παλιές ελληνικές ταινίες έχουν ακόμη πολύ… ψωμί.

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