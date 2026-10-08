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Στα 52 ευρώ διατηρεί η Citi την τιμή στόχο για τη Metlen Energy & Metals, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Buy, με τον αμερικανικό οίκο να εστιάζει πλέον ιδιαίτερα στην προοπτική αυτόνομης εισαγωγής της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως σημαντικό καταλύτη για τη μετοχή.

Η τιμή στόχος των 52 ευρώ συγκρίνεται με τιμή αναφοράς 49,68 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 4,7%, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 3%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 7,7%. Η Citi διατηρεί αμετάβλητη την τιμή στόχο που είχε δώσει κατά την έναρξη κάλυψης της Metlen.

Η METKA στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της νέας ανάλυσης βρίσκεται η στρατηγική επανεξέταση των δραστηριοτήτων υποδομών και παραχωρήσεων και η σχεδιαζόμενη ενοποίησή τους κάτω από τη METKA Group. Η Metlen έχει προτείνει τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων κατασκευών, παραχωρήσεων, έργων ΣΔΙΤ, επενδύσεων και facility management σε μία αυτόνομη εταιρική δομή, εξετάζοντας παράλληλα την ανεξάρτητη εισαγωγή της METKA στο Euronext Athens.

Η Citi θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός απελευθέρωσης αξίας για τον όμιλο, καθώς θα δώσει στη METKA μεγαλύτερη επιχειρηματική αυτονομία και πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης ανεξάρτητα από τη μητρική. Παράλληλα, η Metlen έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να διατηρήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία.

Η σημασία της METKA ενισχύεται από την ισχυρή πορεία των δραστηριοτήτων υποδομών. Τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν σε περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2025, από 250 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η Citi εκτιμά περαιτέρω άνοδο στα 800 εκατ. ευρώ το 2026. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 100 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασαν τα 82 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση έχει θέσει μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA 150 εκατ. ευρώ για τις δραστηριότητες παραχωρήσεων, με τη Citi να εκτιμά ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω ανοδική αναθεώρηση.

Τα οικονομικά μεγέθη

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Citi αναμένει ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας της Metlen τα επόμενα χρόνια. Για το 2026 προβλέπει έσοδα 7,53 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα EBITDA 1,196 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 686 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη ανά μετοχή στα 4,83 ευρώ. Για το 2027 τα EBITDA εκτιμώνται στα 1,335 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 770 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2028 ανεβαίνουν στα 1,507 δισ. ευρώ και 875 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, η μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 3,5% για το 2026, στο 3,9% το 2027 και στο 4,4% το 2028, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να διατηρείται κοντά στο 20%.

Η αποτίμηση και τα τρία σενάρια

Η βασική τιμή στόχος των 52 ευρώ προκύπτει από τον μέσο όρο δύο προσεγγίσεων αποτίμησης, DCF/SOTP και EV/EBITDA. Η Citi χρησιμοποιεί κόστος κεφαλαίου 9%, μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 2% και πολλαπλασιαστή 7,5 φορές στα εκτιμώμενα EBITDA της περιόδου 2026-2027.

Ο οίκος αναφέρει και τα εναλλακτικά σενάρια για τη μετοχή, σύμφωνα με τα οποία, στο θετικό σενάριο η αποτίμηση ανεβαίνει στα 80 ευρώ, δηλαδή περίπου 61% υψηλότερα από την τιμή αναφοράς. Το σενάριο αυτό προϋποθέτει ταχύτερη ανάπτυξη της δυναμικότητας ΑΠΕ της M Renewables, μετάβαση της παραγωγής βασικών μετάλλων από το πιλοτικό στάδιο σε εμπορική κλίμακα και υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων από τις βασικές παραδοχές.

Στο βασικό σενάριο η τιμή στόχος παραμένει στα 52 ευρώ, ενώ στο αρνητικό σενάριο υποχωρεί στα 28 ευρώ, περίπου 44% χαμηλότερα από την τιμή αναφοράς, με βασικές παραδοχές χαμηλότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ασθενέστερη ανάπτυξη των ΑΠΕ και χαμηλότερες τιμές εμπορευμάτων.

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