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Σε νέο βήμα για τον εταιρικό της μετασχηματισμό προχωρά η METLEN Energy & Metals, ενοποιώντας τις δραστηριότητες υποδομών υπό τη METKA Group, η οποία θα λειτουργεί ως αυτόνομη, 100% θυγατρική. Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει στρατηγικές επιλογές για την περαιτέρω ανάπτυξή της, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο εισαγωγής της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens).

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού και της πρόσφατης ανακοίνωσης για την απόσχιση των δραστηριοτήτων που αφορούν στις παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ που μεταφέρονται στην M Concessions Α.Ε., η METLEN Energy & Metals PLC («METLEN») προχωρά περαιτέρω στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων υποδομών της σε μια αυτόνομη, 100% θυγατρική εταιρεία, τη METKA Group («METKA»).

Η METKA θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες Κατασκευών, Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και Facility Management του Ομίλου (METKA ATE, M Concessions Α.Ε. και Unison Α.Ε.). Η προτεινόμενη αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της METKA ως μιας κορυφαίας πλατφόρμας υποδομών, ώστε να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που αναδύονται στους τομείς των υποδομών, των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων και συναφών κλάδων, όπως η ανάπτυξη ακινήτων, τα logistics, τα έργα υδάτων και τα περιβαλλοντικά έργα, στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η METLEN διερευνά/εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο εισαγωγής της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens).

Η στρατηγική αυτή αξιολόγηση πραγματοποιείται με στόχο την παροχή πρόσθετων κεφαλαίων στη METKA, ώστε να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκτασή της, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοχρηματοδοτική της ικανότητα και τη χρηματοοικονομική της αυτονομία. Σε περίπτωση που η METLEN αποφασίσει να προχωρήσει με την εισαγωγή, αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας της METKA, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί την εξειδικευμένη πλατφόρμα υποδομών, επωφελούμενη από τη στενή σύνδεσή της με τη METLEN, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσει αυτόνομα τις δικές της αναπτυξιακές προοπτικές. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη συναλλαγή θα τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, των συνθηκών της αγοράς και της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών διαδικασιών. Εφόσον απαιτηθεί, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

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