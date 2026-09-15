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Η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω στην κούρσα για την εξασφάλιση γαλλίου, του κρίσιμου μετάλλου που χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, παρότι βρίσκεται σε τροχιά, ώστε να παράγει αρκετή ποσότητα για να καλύπτει τις δικές της ανάγκες, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε στους Financial Times, ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν έχουν δείξει προθυμία να πληρώσουν την υψηλότερη τιμή για το γάλλιο που πρόκειται να αρχίσει να παράγει ο όμιλος από το επόμενο έτος, προτιμώντας να το προμηθεύονται φθηνότερα από την Κίνα. «Εάν δεν έχουμε στο τραπέζι μια καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή ζήτηση», τότε το μέταλλο θα πωληθεί «εκτός Ευρώπης», σε αγοραστές στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, προειδοποίησε ο κ. Μυτιληναίος.

Το γάλλιο χρησιμοποιείται σε στρατιωτικά συστήματα, όπως ραντάρ, συστήματα καθοδήγησης πυραύλων, δορυφόρους και συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, καθώς και στην παραγωγή ημιαγωγών. Αποτελεί, επομένως, κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες που βρίσκονται στον πυρήνα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και η προειδοποίηση της Metlen αφορά ειδικά το γάλλιο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επιχειρηματικά στελέχη και αναλυτές επισημαίνουν ότι η ΕΕ μένει πίσω στην προσπάθεια εξασφάλισης μιας πολύ ευρύτερης γκάμας κρίσιμων ορυκτών, από τις σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται σε μαγνήτες υψηλών επιδόσεων έως το λίθιο για τις μπαταρίες.

Η παραγωγή της Metlen μπορεί να καλύψει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ζήτηση

Περίπου το ένα τέταρτο των 50 τόνων γαλλίου που σχεδιάζει να παράγει ετησίως η Metlen έχει ήδη πωληθεί σε αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει γνωστοποιηθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ακόμη δύο πιθανές συμφωνίες με αγοραστές εκτός Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη Metlen, οι 50 τόνοι ετήσιας παραγωγής θα επαρκούσαν για να καλύψουν το σύνολο των ετήσιων αναγκών της Ευρώπης σε γάλλιο.

Η κυριαρχία της Κίνας και οι περιορισμοί στις εξαγωγές

Το Πεκίνο κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί ως γεωπολιτικό όπλο τον έλεγχό του σε μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης βιομηχανίας, περιορίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες στο πλαίσιο της ευρύτερης εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, γράφουν οι FT.

Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών και σε περιορισμό της προσφοράς. Παρότι εξακολουθούν να πραγματοποιούνται ορισμένες εξαγωγές, οι αγοραστές χρειάζονται πλέον ειδικές άδειες για να αποκτήσουν συγκεκριμένα υλικά, μεταξύ των οποίων και το γάλλιο.

Ως απάντηση, ένας μικρός αριθμός εταιρειών εκτός Κίνας επιταχύνει τις προσπάθειες για τη δημιουργία νέων πηγών προμήθειας γαλλίου. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Alcoa, ανταγωνίστρια της Metlen, της οποίας σχετικό έργο στην Αυστραλία υποστηρίζεται από αρκετές δυτικές κυβερνήσεις.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η απουσία Ευρωπαίων αγοραστών είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη δεδομένου ότι η ίδια η ΕΕ πιέζει έντονα τη Metlen να διαθέσει μέρος της παραγωγής της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κόστος κάτω από 300 δολάρια έναντι τιμής άνω των 3.000 δολαρίων

Σύμφωνα με τη Metlen, το κόστος παραγωγής γαλλίου για τον όμιλο βρίσκεται κάτω από τα 300 δολάρια ανά κιλό, την ώρα που η τρέχουσα τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά ξεπερνά τα 3.000 δολάρια ανά κιλό.

Οι παραγωγοί εκτός Κίνας διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια ότι αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις χαμηλότερες τιμές των μετάλλων που παράγουν εταιρείες με τη στήριξη του Πεκίνου. Παράλληλα, ο φόβος ότι η Κίνα θα μπορούσε να πλημμυρίσει την αγορά με φθηνό γάλλιο, οδηγώντας τις τιμές σε απότομη πτώση, έχει αποθαρρύνει εταιρείες από το να επενδύσουν σε νέες παραγωγικές μονάδες.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε ότι η Metlen εργάζεται «μέρα και νύχτα» προκειμένου να μειώσει το κόστος παραγωγής στα 100 δολάρια ανά κιλό, επίπεδο που θα την καθιστούσε ακόμη πιο ανταγωνιστική απέναντι στους Κινέζους παραγωγούς. «Δεν φοβόμαστε τους Κινέζους — ας πλημμυρίσουν την αγορά. Θα σκοτώσει τους πάντες, όχι εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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