Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η CVC, μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου CVC Catalyst III, συμφώνησε να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στην ισραηλινή Fibrotex, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων πολυφασματικής παραλλαγής, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία στρατιωτικού προσωπικού, οχημάτων και κρίσιμων υποδομών, περιορίζοντας τη δυνατότητα εντοπισμού τους.

Η επένδυση σηματοδοτεί τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας με την ιδρυτική οικογένεια Μπλουμ, η οποία θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας.

Με βασικές εγκαταστάσεις στο Κεντάκι των ΗΠΑ και στην Πετάχ Τίκβα του Ισραήλ, η Fibrotex διαθέτει εκτεταμένη διεθνή παρουσία, εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 20 χώρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και άλλα συμμαχικά κράτη.

Η ζήτηση για προηγμένες τεχνολογίες προστασίας ενισχύεται από τα μακροπρόθεσμα προγράμματα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, τις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας και την ενίσχυση των επενδύσεων για την προστασία προσωπικού και κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων.

Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο και την επενδυτική της εμπειρία, η CVC Catalyst θα στηρίξει την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη της Fibrotex και την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των συνήθων ρυθμιστικών εγκρίσεων και αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της οικογένειας Μπλουμ ήταν η Jefferies, ενώ η Rothschild παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην CVC.