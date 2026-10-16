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Κοντά σε συμφωνία για τη συγχώνευση της Panzani με την πορτογαλική Cerealis βρίσκεται η CVC Capital Partners, σε μια συναλλαγή που αποτιμά τον υπό διαμόρφωση όμιλο τροφίμων σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η Panzani, εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της CVC, και η Cerealis, η οποία υποστηρίζεται επενδυτικά από τη Sofina, βρίσκονται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τους μετόχους τους για τη συγχώνευση, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Στόχος της σχεδιαζόμενης συναλλαγής είναι η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού ομίλου τροφίμων, με ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και ενισχυμένη παρουσία σε διαφορετικές αγορές.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η CVC αναμένεται να διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρική δομή.

Νέος όμιλος με έσοδα περίπου 1 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των εταιρειών, ο όμιλος που θα προκύψει από τη συγχώνευση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιεί ενοποιημένο ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η συνένωση των δύο επιχειρήσεων αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες τόσο για την ανάπτυξη και τη συμπληρωματικότητα των προϊόντων τους όσο και για τη διεύρυνση της γεωγραφικής τους παρουσίας.

Ωστόσο, η συναλλαγή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς τελεί υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων με τους εργαζομένους και της εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η επένδυση της CVC στην Panzani και το προφίλ της Cerealis

Η CVC πραγματοποίησε την πρώτη της κίνηση για την εξαγορά της Panzani το 2021, αποκτώντας τη δραστηριότητα παραγωγής ξηρών ζυμαρικών, κουσκούς και σαλτσών της εταιρείας, η οποία έχει την έδρα της στη Λυών της Γαλλίας.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή είχε αποτιμηθεί τότε σε 550 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η Cerealis, με έδρα το Πόρτο, ελέγχεται από ομάδα ιδρυτικών οικογενειών και τη Sofina, η οποία απέκτησε για πρώτη φορά συμμετοχή στην εταιρεία τον Ιανουάριο.

Η πορτογαλική επιχείρηση δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα προϊόντων διατροφής, μεταξύ των οποίων ζυμαρικά, αλεύρι, μπισκότα και δημητριακά πρωινού.

Η ενδεχόμενη συγχώνευση θα συνδυάσει τις δραστηριότητες των δύο εταιρειών, δημιουργώντας έναν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παίκτη στην αγορά συσκευασμένων τροφίμων, με διαφοροποιημένες κατηγορίες προϊόντων και παρουσία σε περισσότερες αγορές.

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