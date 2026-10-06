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Σε 10,5 δισ. ευρώ αύξησε η CVC Capital Partners την προσφορά της για την εξαγορά του συνόλου της ιταλικής φαρμακευτικής Recordati, επιχειρώντας να κάμψει τις αντιδράσεις επενδυτών που θεωρούν ότι το αρχικό τίμημα υποτιμούσε την εταιρεία.

Η νέα πρόταση, που ανακοινώθηκε την Τρίτη, προβλέπει τίμημα 53 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 51,29 ευρώ προηγουμένως.

Η CVC, η οποία έχει ήδη σημαντική συμμετοχή στη Recordati, είχε κινηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά για την απόκτηση των μετοχών που δεν ελέγχει. Η συναλλαγή συνδέεται με τη δημόσια πρόταση που έχει ως τελικό στόχο την έξοδο της Recordati από το Χρηματιστήριο του Μιλάνου. Η αρχική προσφορά των 51,29 ευρώ είχε ανακοινωθεί τον Μάιο.

Ωστόσο, το ύψος του τιμήματος προκάλεσε αντιδράσεις από μετόχους. Η Palliser Capital έχει καλέσει το διοικητικό συμβούλιο να αποσύρει τη στήριξή του στην πρόταση εφόσον το τίμημα δεν αυξηθεί στα 60 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ενστάσεις για την αποτίμηση είχαν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Το ιταλικό multi-family office Tokos SCF είχε προσφύγει στην Consob ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο το προηγούμενο τίμημα των 51,29 ευρώ ήταν δίκαιο, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο της Recordati είχε καταγραφεί διάσταση απόψεων ως προς την επάρκεια της προσφοράς.

Η μετοχή της Recordati είχε κλείσει τη Δευτέρα στα 52,20 ευρώ στο Μιλάνο, δηλαδή ήδη υψηλότερα από την προηγούμενη προσφορά της CVC, ενισχύοντας την πίεση για βελτίωση των όρων.

Η Recordati διατηρεί παράλληλα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 6,6% στα 1,41 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 8,8% στα 540,2 εκατ. ευρώ.

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