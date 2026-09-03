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Η CVC Capital Partners άντλησε 10 δισ. δολάρια για το νέο της fund επενδύσεων στη δευτερογενή αγορά private equity, το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρώσει ποτέ για τη συγκεκριμένη στρατηγική.

Το Secondary Opportunities Fund VI ξεπέρασε σημαντικά τα προηγούμενα κεφάλαια της εταιρείας, καθώς το αντίστοιχο fund του 2023 είχε συγκεντρώσει 5,8 δισ. δολάρια, ενώ εκείνο του 2019 είχε αντλήσει 2,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της CVC.

Η αγορά των secondaries γνωρίζει ισχυρή ανάπτυξη, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες private equity δυσκολεύονται να ρευστοποιήσουν επενδύσεις που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους. Σύμφωνα με την Evercore, οι συναλλαγές στη συγκεκριμένη αγορά ανήλθαν σε επίπεδο-ρεκόρ 121 δισ. δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Τρισεκατομμύρια κεφαλαίων παραμένουν εγκλωβισμένα»

«Η αγορά των secondaries συνεχίζει να λαμβάνει σημαντική στήριξη, έχει εξελιχθεί σε μια αυτόνομη κατηγορία επενδύσεων και οι επενδυτές αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους», δήλωσε ο Κάρλο Πίρτσιο-Μπιρόλι, επικεφαλής της στρατηγικής secondaries της CVC, σε συνέντευξή του.

Όπως ανέφερε, υπάρχει «τεράστια ευκαιρία» στην αγορά, καθώς «αρκετά τρισεκατομμύρια κεφαλαίων παραμένουν δεσμευμένα σε μη πωληθείσες συμμετοχές private equity».

Η CVC ανακοίνωσε ότι το νέο fund προσέλκυσε περισσότερους από 200 νέους και υφιστάμενους επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη επενδυτική κατηγορία.

Η στρατηγική εξαγορά της Glendower Capital

Η ενίσχυση της παρουσίας της CVC στη δευτερογενή αγορά συνδέεται και με την εξαγορά της εξειδικευμένης εταιρείας Glendower Capital το 2021, μια κίνηση που επέτρεψε στον όμιλο να διευρύνει τη βάση επενδυτών του και να αυξήσει τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων.

Σήμερα, η CVC διαχειρίζεται περίπου 20 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία μέσω των funds private equity και credit secondaries.

«Η εποχή των εντυπωσιακών, ανεξάρτητων boutiques στην κορυφή της αγοράς έχει τελειώσει», ανέφερε ο Πίρτσιο-Μπιρόλι. Όπως εξήγησε, υπάρχει πλέον «πλεονέκτημα στη συμμετοχή σε μια μεγαλύτερη πλατφόρμα», καθώς αυτή προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στην αναζήτηση, τη δημιουργία και την εκτέλεση συμφωνιών.

Η κίνηση της CVC αντανακλά τη γενικότερη στροφή των μεγάλων επενδυτικών ομίλων προς τη δευτερογενή αγορά, καθώς οι καθυστερήσεις στις εξόδους από επενδύσεις private equity δημιουργούν αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις ρευστότητας.

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