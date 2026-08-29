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Η Bamboo Insurance Services, εταιρεία ασφάλισης κατοικιών που ελέγχεται από την CVC Capital Partners, κατέθεσε αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μείωση των συμμετοχών των υφιστάμενων μετόχων της.

Η εταιρεία, με έδρα το Μίντβεϊλ της Γιούτα, κατέγραψε καθαρά κέρδη 13,8 εκατ. δολαρίων και έσοδα 173,4 εκατ. δολαρίων στο εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, η Bamboo είχε εμφανίσει καθαρά κέρδη 23,7 εκατ. δολαρίων, με έσοδα 123,9 εκατ. δολαρίων. Τα στοιχεία δείχνουν, επομένως, σημαντική διεύρυνση του κύκλου εργασιών, αλλά παράλληλα υποχώρηση της κερδοφορίας.

Η αγορά ασφάλισης κατοικιών στο επίκεντρο

Η Bamboo, η οποία ιδρύθηκε το 2018, επικεντρώνεται στην αμερικανική αγορά ασφάλισης ιδιοκτητών κατοικιών. Δραστηριοποιείται ως managing general underwriter (MGU), δηλαδή ως εξωτερικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης ασφαλιστικών εταιρειών, αναλαμβάνοντας την αξιολόγηση και ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων για λογαριασμό τους.

Η εταιρεία είχε αποτιμηθεί στα 1,75 δισ. δολάρια όταν κεφάλαια υπό τη διαχείριση της CVC Capital Partners απέκτησαν πέρυσι τον έλεγχό της από τη White Mountains Insurance Group.

Η White Mountains διατήρησε συμμετοχή περίπου 15%, η οποία κατά τον χρόνο της συναλλαγής αποτιμήθηκε στα 250 εκατ. δολάρια.

Μετοχές μόνο από υφιστάμενους μετόχους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή της σχεδιαζόμενης εισαγωγής. Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην SEC, όλες οι μετοχές που θα διατεθούν μέσω του IPO θα προέρχονται από υφιστάμενους μετόχους.

Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια προσφορά θα λειτουργήσει κυρίως ως μηχανισμός ρευστοποίησης μέρους των επενδύσεών τους και όχι ως διαδικασία άντλησης νέων κεφαλαίων από την ίδια την Bamboo.

Τον Ιούνιο, άλλωστε, η εταιρεία τροποποίησε συμφωνία δανεισμού και προχώρησε σε πρόσθετο δανεισμό 150 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα έσοδα από τον νέο δανεισμό διανεμήθηκαν στους μετόχους.

Νέο ασφαλιστικό IPO στη Wall Street

Η Bamboo προστίθεται σε μια σειρά ασφαλιστικών εταιρειών που προετοιμάζονται για πιθανή είσοδο στις αμερικανικές αγορές.

Η Orion180 Insurance Group, η οποία ειδικεύεται μεταξύ άλλων στην ασφάλιση κατοικιών και έναντι πλημμυρών, κατέθεσε αίτηση για IPO στις 20 Αυγούστου. Παράλληλα, η ασφαλιστική μεσιτική Hub International Holdings, που υποστηρίζεται από τη Hellman & Friedman, είχε ανακοινώσει στις 26 Ιουνίου ότι υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά.

Επικεφαλής ανάδοχοι για το IPO της Bamboo είναι οι JPMorgan Chase και Morgan Stanley. Η εταιρεία σχεδιάζει την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με το σύμβολο BMB.

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