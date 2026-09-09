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Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) κατέγραψε ισχυρή λειτουργική επίδοση στα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο του 2026, με την επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 15,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,5% σε ετήσια βάση.

Παρά τη μικρή υποχώρηση των συνολικών εσόδων στα €299,6 εκατ., λόγω της προσωρινής μείωσης του Τέλους Εξυπηρέτησης Επιβατών, η εταιρεία διατήρησε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, με Προσαρμοσμένο EBITDA €168,5 εκατ. και περιθώριο EBITDA 56,2%.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €81,4 εκατ., μειωμένα κατά 11,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, εξέλιξη που εντάσσεται στις προβλέψεις της διοίκησης και συνδέεται με τη μείωση του Μεταφερόμενου Ποσού. Παράλληλα, ο ΔΑΑ προχωρά σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής για το Πρόγραμμα Επέκτασης 40 εκατ. επιβατών, υιοθετώντας πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της δυναμικότητας του αεροδρομίου και πέραν του συγκεκριμένου ορίου.

Τα κύρια Σημεία

• Η επιβατική κίνηση το 1ο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 15,8 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,5% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2025.

• Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα1 μειώθηκαν οριακά κατά 2,8% σε €299,6 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2026, κυρίως λόγω της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026.

• Το Προσαρμοσμένο EBITDA2,3 διαμορφώθηκε σε €168,5 εκατ. λόγω της επίδρασης της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόστηκε με στόχο την ευθυγράμμιση της κερδοφορίας με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 56,2%.

• Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €81,4 εκατ., μειωμένα κατά 11,6% σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού4.

• Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε αναδιαμόρφωση της υλοποίησης του προγράμματος 40ΜΑΡ, υιοθετώντας μια πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της δυναμικότητας πέραν του προγράμματος 40ΜΑΡ. Η στρατηγική αυτή θα επιτρέψει επίσης τον σημαντικό περιορισμό των επιπτώσεων στις εμπορικές δραστηριότητες και την ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων από τις εργασίες επέκτασης στην επιχειρησιακή λειτουργία του αεροδρομίου.

• Πρόβλεψη επιβατικής κίνησης για το 2026 σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό αύξησης (από χαμηλό μονοψήφιο).

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 4,5% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025. Παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος επηρέασε την εξέλιξη της κίνησης, ιδίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του 2025, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση υπερέβησαν τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025, κατά 5,1% και 4,2%, αντίστοιχα. Συνολικά, οι επιδόσεις της επιβατικής κίνησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα της εγχώριας αεροπορικής αγοράς εν μέσω σημαντικών γεωπολιτικών προκλήσεων, ενισχυμένες από την αποτελεσματική στρατηγική της Εταιρείας για την ανάπτυξη του δικτύου εξυπηρετούμενων προορισμών και της επιβατικής κίνησης, καθώς και την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Αθήνας ως προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Έπειτα από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, κατά το οποίο καταγράφηκε αύξηση της κίνησης κατά 8,1%, το δεύτερο τρίμηνο επηρεάστηκε σημαντικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κατά την περίοδο Απριλίου– Ιουνίου, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,2%, αντανακλώντας την αύξηση της εγχώριας κίνησης, κατά 3,8% και της διεθνούς κατά 1,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο, η επιβατική κίνηση υπερέβη τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, σε όλους τους μήνες, με μοναδική εξαίρεση τη διεθνή κίνηση τον Απρίλιο, η οποία κατέγραψε οριακή μείωση 0,9%, κυρίως λόγω της αναστολής δρομολογίων από και προς τη Μέση Ανατολή.

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των αναγκών δυναμικότητας του αεροδρομίου και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς , το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Εταιρείας αποφάσισε να αναδιαμορφώσει την προσέγγισή του ως προς την επέκταση της δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες πρόσφατες εξελίξεις:

• Αύξηση της επιβατικής κίνησης: Η επιβατική κίνηση εξακολουθεί να αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, παρά το γεωπολιτικό περιβάλλον και τις υψηλές τιμές των καυσίμων, επιτρέποντας στην Εταιρεία να εξετάσει επιλογές περαιτέρω ανάπτυξης της δυναμικότητας του αεροδρομίου.

• Λειτουργικές και εμπορικές επιπτώσεις: Τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα επιβατικής κίνησης, σε συνδυασμό με τον εν εξελίξει σχεδιασμό των παραμέτρων (π.χ. Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), περιορισμοί στη δυναμικότητα που σχετίζονται με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC) και τις συνακόλουθες καθυστερήσεις), καθώς και την καλύτερη κατανόηση των κατασκευαστικών προκλήσεων και επιπτώσεων που κατέδειξε η διαδικασία Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement – ECI), ανέδειξαν τη σκοπιμότητα επανεξέτασης του τρόπου υλοποίησης της επέκτασης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο λειτουργικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Το υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης δυναμικότητας 40 MAP έχει, στον βαθμό του εφικτού, λάβει υπόψη τις λειτουργικές επιβαρύνσεις της υλοποίησης της επέκτασης. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να αξιολογηθούν εναλλακτικές λύσεις που θα περιορίζουν σημαντικά τις επιβαρύνσεις των κατασκευαστικών εργασιών στους κύριους υφιστάμενους χώρους του αεροσταθμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις εμπορικές δραστηριότητες.

• Γεωπολιτικές εξελίξεις: Παρότι οι προοπτικές της επιβατικής κίνησης παραμένουν θετικές, το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα, γεγονός που συνηγορεί υπέρ μιας επενδυτικής προσέγγισης που διατηρεί τον αναγκαίο βαθμό προσαρμοστικότητας. Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η υφιστάμενη προσέγγιση για την επέκταση της δυναμικότητας χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επανεξετάσει τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος επέκτασης. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει την απαιτούμενη δυναμικότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και τις στρατηγικές επιλογές για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Αεροδρομίου, και αποσκοπεί επιπλέον:

• στην κάλυψη της υφιστάμενης και μελλοντικής ζήτησης, μέσω αυξημένης προσαρμοστικότητας και ευελιξίας,

• στη βέλτιστη διαμόρφωση των συνθηκών κατά την κατασκευαστική περίοδο,

• στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη λειτουργία του Αεροδρομίου, και

• στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στην εμπορική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι:

• το υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης δυναμικότητας 40 εκατ. επιβατών ετησίως (40 MAP) παραμένει το σχέδιο αναφοράς, με ενδεχόμενη αναθεώρησή του εφόσον αναδειχθούν στρατηγικά επωφελέστερες λύσεις.

• η πρώτη φάση του προγράμματος 40 MAP θα προχωρήσει άμεσα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόοδο του τρέχοντος συνολικού χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης, ενώ παράλληλα διατηρείται για τα επόμενα τουλάχιστον 2 έτη η δυνατότητα του ΔΑΑ να υλοποιήσει το υφιστάμενο σχέδιο.

• ο ΔΑΑ μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία, τη γνώση της αγοράς και τα επιχειρησιακά δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (ECI)

• Σταδιακή διάθεση κεφαλαίων, διασφαλίζοντας συνετή επενδυτική προσέγγιση.

Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου επέκτασης 40 MAP εφόσον τεκμηριωθεί ότι μια εναλλακτική λύση προσφέρει σαφή στρατηγικά και οικονομικά οφέλη, πληροί όλες τις ισχύουσες τεχνικές και κανονιστικές απαιτήσεις και εξασφαλίζει τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η προσέγγιση αυτή υλοποιείται σε συντονισμό με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), διασφαλίζοντας ότι παραμένει ευθυγραμμισμένη με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Με βάση την προσέγγιση αυτή, ο ΔΑΑ θα προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

Άμεσα:

• Διακοπή της υφιστάμενης διαδικασίας διαγωνισμού με Πρώιμη Συμμετοχή Εργολάβου (Early Contractor Involvement – ECI).

• Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή της πρώτης φάσης του προγράμματος 40 MAP, η οποία περιλαμβάνει τη Νότια Πτέρυγα του Κυρίου Αεροσταθμού, την επέκταση του Δορυφορικού Αεροσταθμού και εργασίες σε συναφείς χώρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η βραχυπρόθεσμη αύξηση της δυναμικότητας δεν θα καθυστερήσει.

• Έναρξη ενδελεχούς αξιολόγησης εναλλακτικών διαμορφώσεων επέκτασης και στρατηγικών υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων επιλογών που παρέχουν πρόσθετη δυναμικότητα πέραν των 40 MAP.

• Συνέχιση των εργασιών επέκτασης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών στο Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (North-West Apron), του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης (MSP), του VIP Terminal και των συναφών εργασιών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών.

• Επιτάχυνση στοχευμένων επενδύσεων για την ενίσχυση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας ελέγχου διαβατηρίων και ελέγχου ασφαλείας.

Στο β’ εξάμηνο του 2027:

• Προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την αρχική φάση της επέκτασης του Βόρειου Αεροσταθμού, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών δυναμικότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η αναθεωρημένη προσέγγιση επιτρέπει στο ΔΑΑ να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, καθώς και αυξημένη ευελιξία μέσω της σταδιακής υλοποίησης της επέκτασης, ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της δυναμικότητας έως το τέλος του 2030 αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε €950 εκατ. (σε τιμές 2026).

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