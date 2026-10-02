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Πλάνο πενταετίας υλοποιεί ο όμιλος Cosmos, με πρόβλεψη-στόχο για έσοδα 126,4 εκατ. ευρώ το 2030 από τα 105 εκατ. ευρώ του φετινού guidance και τα 92 εκατ. ευρώ του 2025.

Ειδικότερα για τη χρήση του 2026, στο 9άμηνο καταγράφονται ρυθμοί ανάπτυξης-ρεκόρ +62% (με κύκλο εργασιών 74,8 εκατ. ευρώ, έναντι 46,1 εκατ. ευρώ πέρσι), οι οποίοι διευκρινίζεται ότι δεν αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς σε τέτοια ύψη.

Σε κάθε περίπτωση, οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου από τη διοίκηση υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Δημήτρη Δάφνη και στελέχη, στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του group της Cosmos (Cosmos Business Systems AEBE, Cosmos Consulting AEBE, CBS IT Systems Cyprus LTD, CBS.LAN Α.Ε., Novel Cosmos Α.Ε.) στη Μεταμόρφωση υποδηλώνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την «επόμενη μέρα», στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι τοποθετήσεις του κ.Δάφνη, για άλλη μια φορά, είχαν «διπλή ανάγνωση», καθώς δεν έλειψαν ούτε τώρα οι «αιχμές» για τον τρόπο που λειτουργούν ο κλάδος και η αγορά, ούτε και οι νέες παρεμβάσεις, με προτάσεις εκ μέρους της Cosmos που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για να διορθωθούν τα «κακώς κείμενα», σε διαγωνισμούς και άλλα…

«Η Cosmos περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030. Επενδύουμε σε υποδομές, Artificial Intelligence, Cybersecurity και Managed Services, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα που καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής μιας τεχνολογικής επένδυσης των πελατών μας. Παράλληλα, θεωρούμε ότι η επόμενη ημέρα της αγοράς ΤΠΕ χρειάζεται περισσότερο στρατηγικό σχεδιασμό, θεσμική θωράκιση, διαφάνεια, ουσιαστικό ανταγωνισμό, πιστοποίηση και λογοδοσία», ήταν το κεντρικό σχόλιο από τον CEO του ομίλου.

Όσον αφορά τις επιδόσεις της Cosmos, η ηγεσία της «βλέπει» πωλήσεις 105 εκατ. ευρώ το 2026, με ΕΒΙΤDΑ στα 9 εκ. και κέρδη προ φόρων 6 εκατ. ευρώ (με αύξηση +80% στη μικτή κερδοφορία του 9μήνου και +25% στην καθαρή, λόγω τιμολόγησης και λογιστικοποίησης έργων) και αντίστοιχα με στρατηγικό ορίζοντα το 2030 έσοδα 126,4 εκατ. ευρώ, με EBITDA 13 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 8,1 εκατ. ευρώ και μέσο ρυθμό ανάπτυξης για την περίοδο 2028-2030 6,4%, με την προϋπόθεση ότι το 2027 θα αποτελέσει «χρονιά σταθεροποίησης».

Εξήγησε η διοίκηση ότι πρόκειται για συντηρητικές εκτιμήσεις, σε μια εκλογική χρονιά με διεθνή γεγονότα, άρα απρόβλεπτη.

Σε ερώτηση του newmoney, για την εκπεφρασμένη πρόθεση του ομίλου να εξετάσει την εμπλοκή του στον διαγωνισμό των 515,4 εκατ. ευρώ για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, ο κ. Δάφνης απάντησε με τη φράση «το κοιτάμε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να μπούμε σε κάποια από τις κοινοπραξίες τώρα», παρά το γεγονός ότι στις 12 Οκτωβρίου εκπνέει η σχετική προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα υποψήφια σχήματα, μάλιστα μετά από 3 διαδοχικές παρατάσεις.

Δεν απέκλεισε, δε, και το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ακόμη…

Backlog, νέες επενδύσεις, εξαγορά

Αποκάλυψαν επιπλέον ο κ.Δάφνης και τα στελέχη, ανάμεσα σε άλλα, ότι ο όμιλος Cosmos διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων -ρεκόρ ύψους 120 εκατ. ευρώ για την προσεχή 2ετία, το οποίο αυξάνεται στα 160-170 εκατ. ευρώ σε βάθος 4-5 ετών, με «στροφή» στην εξασφάλιση ισχυρότερων επαναλαμβανόμενων εσόδων και στον τομέα των υπηρεσιών.

Τα recurring revenues κυμαίνονται σήμερα σε ένα ποσοστό 20%-25% επί του τζίρου, με επιδίωξη να διπλασιαστούν στο 40% έως το 2030.

Σε σχέση με τη δραστηριότητα της Cosmos, το 10% των εσόδων της προέρχεται από την Κύπρο, που μελλοντικά ίσως γίνει hub για τη διεθνή επέκταση του ομίλου σε γειτονικές χώρες.

Ο κ.Δάφνης είπε ότι η Cosmos είναι ίσως καλύτερα τοποθετημένη στην κυπριακή αγορά από ότι στην ελληνική. Χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα την αγορά της Μέσης Ανατολής, αλλά αναγνώρισε παράλληλα και τις δυσκολίες που θα συνόδευαν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Επισήμανε ακόμα ότι η αναλογία των εσόδων του ομίλου μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι 60%-40%, με στόχευση σε ένα 50%-50%.

Θεωρεί ως πιο ενεργούς σε τεχνολογικές επενδύσεις κλάδους από τον ιδιωτικό τομεα το finance, το gaming και το oil & gas, κατατάσσοντας τα έργα για την άμυνα στον δημόσιο και αναγνωρίζοντας τις προοπτικές του κλάδου της υγείας από τεχνολογικής πλευράς, όσο και της βιομηχανίας.

Στο ζήτημα της συντήρησης των ψηφιακών έργων που έχουν παραδοθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, ο Δημήτρης Δάφνης έκανε λόγο για την πρόθεση των αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών να «δωθούν χρήματα».

Μια από τις ειδήσεις ήταν η πλήρης εξαγορά της Novel Cosmos ΑΙ κατά 100%, από το 55% που κατείχε η Cosmos στη θυγατρική ως τον Σεπτέμβριο, όπως και η ανακοίνωση επενδύσεων άνω των 10 εκατ. ευρώ σε υποδομές σε Ελλάδα και Κύπρο, με τα 5 εκατ. ευρώ από αυτά τα χρήματα να κατευθύνονται στην εξαγορά των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στη Μεταμόρφωση εμβαδού 1.400 τ.μ., σε παρακείμενο κτίριο από τα κεντρικά, ανεβάζοντας τη συνολική επιφάνεια των ιδιόκτητων ακινήτων σε 4.600 τ.μ. (Το προσωπικό αριθμεί περί τα 300 άτομα.).

Τη στρατηγική της νέας φάσης ανάπτυξης του ομίλου Cosmos παρουσίασαν ο Δημήτρης Δάφνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, μαζί με την Κάτια Φύτρου, COO, τη Δανάη Δάφνη, Group Development Director και τον Κωνσταντίνο Παντελή, CFO.

Ο κ.Δάφνης δεν έκρυψε την ικανοποίηση και τη χαρά του για το ότι έχει ενεργοποιηθεί στον όμιλο η δεύτερη γενιά της οικογένειας του, στα πρόσωπα των 3 παιδιών του σε θέσεις ευθύνης.

Ερωτηθείς εάν έχει δεχθεί κρούσεις από επενδυτές για την Cosmos -σε μια περίοδο κατά την οποία τα deals στον τεχνολογικό κλάδο είναι απανωτά- και αν είναι ανοικτός σε προτάσεις, απάντησε «προσεγγίζουν τους πάντες» ως προς το πρώτο και με ένα ξερό «όχι» στο δεύτερο.

AI Data Center και NVIDIA

Στο πλαίσιο των νέων επενδύσεων ανακοινώθηκε η πλήρης ενσωμάτωσή της εξαγορασθείσας NovelCosmos AI στην Cosmos Consulting, η περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς Artificial Intelligence στα προϊόντα λογισμικού της CC – (Talent, Archium, Core AI), η επέκταση σε AI Data Centers, στο Cybersecurity και στα Managed Services.

Η NovelCosmos AI εξελίσσεται στον εξειδικευμένο AI technology πυρήνα του ομίλου και συγκεκριμένα κάτω από τον βραχίονα λογισμικού της εταιρείας Cosmos Consulting, με τεχνογνωσία σε AI models, semantic technologies, document intelligence και intelligent agents.

Σε συνδυασμό με την Cosmos Consulting, στόχος είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων enterprise AI λύσεων, προσαρμοσμένων στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών.

Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση λειτουργούν ως ενιαίο Technology & Services Hub, στο οποίο συγκεντρώνονται η Cosmos Consulting, η NovelCosmos AI και το NOC, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ Software, AI, Cybersecurity και Managed Services.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στρατηγική του ομίλου με την αξιοποίηση της συνεργασίας με τη NVIDIA της οποίας η Cosmos είναι Preferred partner σε Ελλάδα – Κύπρο και την κατασκευή AI Data Center στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη private και enterprise AI environments, με τη χρήση των vertical τεχνολογιών της NVIDIA.

«Η μονομέρεια του RFF»

«Καυστικός» στον λόγο του ο Δημήτρης Δάφνης, αφιέρωσε αρκετή ώρα στις θεσμικές προτάσεις της Cosmos για μια πιο διαφανή, ανταγωνιστική και ώριμη αγορά ΤΠΕ.

Μεταξύ άλλων, προτάθηκαν η δημιουργία της «Διαύγειας ΤΠΕ» για την έγκαιρη δημοσιοποίηση έργων, η θεσμοθέτηση Μητρώου Μελετητών ICT και Μητρώου Εργοληπτών ICT, οι περισσότερο ανοικτές τεχνικές προδιαγραφές και η πιστοποίηση παρόχων κρίσιμων υπηρεσιών Cybersecurity και SOC με κρατικό πιστοποιητικό.

«Το τζίνι έχει βγει από το λυχνάρι και δεν επιστρέφει με κανένα τρόπο», είπε για τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής, έκρινε ότι η ένταση τους «ξεπερνά την πυρηνική βόμβα του 1945» και σχολίασε ότι «η Ευρώπη κοιμάται» απέναντι στις ταχύτητες με τις οποίες αναπτύσσεται το ΑΙ σε Κίνα και Αμερική.

Με αφορμή το επικείμενο «τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης», ο CEO του ομίλου Cosmos δήλωσε ότι έχει δοθεί παράταση σε ψηφιακά έργα περίπου 2 δισ. ευρώ μέχρι τις 31/10/2026, με οριστική καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2026, χωρίς περιθώριο άλλης καθυστέρησης (με 30 συμβάσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ).

Μίλησε για έργα που θα χρηματοδοτηθούν ή θα μεταφερθούν σε πόρους όπως τα ΕΠΑ, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ και άφησε «αιχμές» με τις φράσεις «δεν παύει όλο αυτό το οικοδόμημα του RRF να έχει μια συγκεκριμένη μονομέρεια. «Μπατάριζε» σε μια πλευρά. Με αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να διεκδικήσουμε σαν κλάδος και όχι μόνο σαν εταιρεία, για να πάμε σε μια πιο υγιή επόμενη μέρα.».

Επισήμανε ότι ανατέθηκαν έργα κατά 50%-60% με έναν ανάδοχο και κατευθύνσεις προς συγκεκριμένες εταιρείες, με την αιτιολογία ότι αλλιώς δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν και αντέτεινε:«Είναι ένα ερώτημα που και κλαδικά θα πρέπει να το προβάλουμε. Τι ακριβώς θέλουμε σαν χώρα και σαν πολίτες. Έργα με έναν ανάδοχο που είναι οφελημένος ή μια αγορά που θα αναπτυχθεί και θα έχει ανταγωνιστικότητα; Μας κατηγορούν ότι υποβάλουμε προσφυγές. Το δεδομένο ότι τις κερδίζουμε, σημαίνει ότι είχαμε δίκιο.».

Στα προβλήματα πρόσθεσε τα έργα με ανεπαρκή μελέτη, τις καθυστερήσεις αποφάσεων, για διαγωνισμό σε εξέλιξη που βρίσκεται 12 μήνες στην αξιολόγηση, για επιτροπή γνωστού φορέα που αξιολογεί έργο και δηλώνει σε πρακτικό «ανεπάρκεια κατανόησης του αντικειμένου», για διεκδίκηση έργων από αναδόχους που ανήκουν σε… άλλους κλάδους («ο ένας εκ των δύο υποψηφίων αναδόχων σε διαγωνισμό για τεχνολογικό έργο 6 εκατ. ευρώ είμαστε εμείς και ο άλλος εταιρεία που κάνει κηποτεχνία», «κουτσοί, στραβοί κάνουν cyber security, πρέπει να τεθεί

κανονιστικό πλαίσιο»), αλλά και για κανόνες που θα κληθεί να θέσει η επόμενη κυβέρνηση.

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