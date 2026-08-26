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Οι μετοχές της αυστραλιανής Domino’s Pizza Enterprises Ltd. κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων περίπου έξι μηνών, καθώς η αλυσίδα ταχείας εστίασης, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, ανακοίνωσε νέα υποχώρηση των πωλήσεων σε αρκετές αγορές.

Η μετοχή υποχώρησε έως και 13%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο, μετά την επιτάχυνση της κάμψης των πωλήσεων κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Οι πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων μειώθηκαν κατά 4,1%, ενώ πτώση καταγράφηκε σε όλες τις βασικές αγορές της εταιρείας στην Αυστραλία, την Ευρώπη και την Ασία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη.

Η αλυσίδα πίτσας αποκάλυψε επίσης ένα πιο αδύναμο ξεκίνημα για το τρέχον οικονομικό έτος, με τις πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων να καταγράφουν πτώση 5,8% κατά τις πρώτες οκτώ εβδομάδες.

Οι απογοητευτικές επιδόσεις αναδεικνύουν το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο νέος διευθύνων σύμβουλος Άντριου Γκρέγκορι, πρώην στέλεχος της McDonald’s. Ο δισεκατομμυριούχος εκτελεστικός πρόεδρος Τζακ Κάουιν ποντάρει στον Γκρέγκορι για να οδηγήσει την εταιρεία σε ανάκαμψη.

Οι μετοχές της Domino’s Pizza Enterprises έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις την τελευταία πενταετία, εν μέρει εξαιτίας των χαμηλότερων των προσδοκιών επιδόσεων σε αρκετές αγορές του εξωτερικού.

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