Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4 εκατ. ευρώ, μέσω κεφαλαιοποίησης μη διανεμηθέντων κερδών, προχωρά η Dotsoft, με την εταιρεία να προχωρά παράλληλα στη δωρεάν διανομή 5.504.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της, σε αναλογία 1,764102564 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.

Η εταιρική πράξη περιλαμβάνει επίσης την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,10 σε 0,50 ευρώ, με το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται πλέον σε 4,312 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 8.624.000 μετοχές.

Η Euronext Athens ενέκρινε στις 18 Νοεμβρίου την εισαγωγή των νέων μετοχών στην EN.A., με ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή της στις 21.10.2026, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των €4.000.000 εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») μέσω (α) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,10 σε €0,50 με την κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού αυτού, ανερχόμενου σε €1.248.000 και (β) έκδοσης 5.504.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), μέσω κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου ποσού €2.752.000. Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση στην EN.A. Growth της Euronext Athens.

Την 27.10.2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6279958 η με αριθ. πρωτ. 4295443ΑΠ/27.10.2026 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μετά την ως άνω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των €4.312.000, και διαιρείται σε 8.624.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία. Οι Νέες Μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία 1,76410256410256 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών θα εκποιηθούν αμελλητί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 4569/2018.

Η Euronext Athens στις 18.11.2026 α) ενημερώθηκε για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,10 σε €0,50 και β) ενέκρινε την ένταξη των 5.504.000 Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην EN.A. Growth της Euronext Athens.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας με τη νέα ονομαστική αξία €0,50 και αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση δωρεάν μετοχών ορίζεται η 20.11.2026. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Euronext Athens, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. της Euronext Athens, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των Νέων Μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 23.11.2026 (Ημερομηνία Καταγραφής).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 5.504.000 Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί στις 25.11.2026. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στην μερίδα και στον λογαριασμό αξίων του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Σημειώνεται ότι η εταιρική πράξη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και έκδοση των Νέων Μετοχών, με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εξομοιώνεται με διανομή μερίσματος. Για το σκέλος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που υλοποιείται μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, το ποσό του τελικού καθαρού μερίσματος ανέρχεται σε €0,40 ανά μετοχή, ήτοι € 0,4210 υποκείμενο σε παρακράτηση φόρου 5%, ενώ για το σκέλος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που υλοποιείται μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, €0,50 ανά Νέα Μετοχή, ήτοι €0,5263 υποκείμενο σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Νόμου 4172/2013 όπως ισχύει σήμερα. Για μετόχους που δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση, η Εταιρεία θα προβεί σε επιπλέον ισόποση με την ως άνω παρακράτηση του 5% χρηματική διανομή μέσω των συμμετεχόντων, μέσω της πληρώτριας τράπεζας «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» με έναρξη στις 25.11.2026. Σημειώνεται ότι η ως άνω φορολογική αποτύπωση δεν μεταβάλλει την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε €0,50 ανά μετοχή.