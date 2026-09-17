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Σημαντική βελτίωση καταγράφεται στις οικονομικές επιδόσεις της εισηγμένης E.In.S. S.A. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, που δημοσίευσε σήμερα η εταιρία.

Ειδικότερα την 30.6.2026:

– Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε 5.066 χιλ. €, αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 67% ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 5.111 χιλ. €, αυξημένος κατά 63%.

– Τα προ φόρων κέρδη της Εταιρίας διαμορφώνονται σε 1.879 χιλ. αυξημένα κατά 76% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώνονται σε 1.858 χιλ. αυξημένα κατά 85%.

– Τα μετά φόρων κέρδη της Εταιρίας διαμορφώνονται σε 1.375 χιλ. αυξημένα κατά 73% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώνονται σε 1.355 χιλ. αυξημένα κατά 86%.

– Το EBITDA, ανέρχεται σε 2.001 χιλ. € για την Εταιρία, αυξημένο κατά 80% και σε 1.981 χιλ. € για τον Όμιλο, αυξημένο κατά 80% επίσης.

– Το σύνολο της καθαρής θέσης του Ομίλου ανήλθε σε 9.266 χιλ. € έναντι 7.788 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

– Ο δείκτης της καθαρής θέσης προς το σύνολο των υποχρεώσεων, παρουσιάζει επίσης σημαντική βελτίωση και διαμορφώνεται για την Εταιρεία σε 185% την 30.6.2026, έναντι 165% την 30.6.2025.

– Ο δείκτης κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παραμένει σε θετικά επίπεδα, ανερχόμενος για την Εταιρεία σε 391% και για τον Όμιλο σε 389%.

– Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας ανήλθαν σε 8,1 εκ.. €,

– Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκ. € από 1,8 εκ. € κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένες κατά ποσοστό 44%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα της ανωτέρω περιόδου, καθώς και την χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές της Εταιρίας, η Διοίκηση προτίθεται, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2026 ποσού 0,04€ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προβαίνοντας εν συνεχεία στις σχετικές ανακοινώσεις.

Η Εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει το τεχνολογικό και καινοτομικό της αποτύπωμα, καθώς και να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία κατά το α’ εξάμηνο του 2026 ανέλαβε (για πρώτη φορά) έργα ύψους 400 χιλ. € στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, υποστηρίζοντας τόσο δημόσιους οργανισμούς, στο σχεδιασμό προγραμμάτων και υποδομών, όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις πολυεθνικών προμηθευτών αμυντικού εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρίας για την επαύξηση των πηγών της λειτουργικής της κερδοφορίας (μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας στο χώρο της καινοτομίας και των τεχνολογιών), η εταιρία έχει αποφασίσει και προτίθεται να υλοποιήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, (προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις),

α) την επένδυση σε υφιστάμενη ημεδαπή εταιρία η οποία με την ευρεία χρήση τεχνολογίας Α.Ι. αναπτύσσει λύσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας σε κυβερνήσεις, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς χρηματοδότησης και

β) την σύσταση εταιρίας, η οποία θα δραστηριοποιηθεί άμεσα στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης προηγμένων λύσεων Blockchain σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως της Άμυνας, της Υγείας, του Cybersecurity και του Real Estate, (στην οποία η E.In.S. θα έχει πλειοψηφικό εταιρικό πακέτο), μαζί με την Εταιρία XENIOS BLOCKCHAIN GROUP Α.Ε. η οποία έχει ήδη σημαντική δραστηριότητα στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών Blockchain σε διαφόρους τομείς.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ευστάθιος Ταυρίδης, τόνισε ότι : «Η Εταιρία διατήρησε τη θετική δυναμική και το ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο EBITDA, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών, διαθέσιμης ρευστότητας, καθώς και τη βελτίωση σημαντικών χρηματοοικονομικών δεικτών. Οι επιδόσεις αυτές εκτιμάται ότι συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας για το κλείσιμο της χρήσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα».

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