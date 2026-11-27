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Τη νέα εποχή στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας, αυτήν του ΑΙ, πρεσβεύει ο όμιλος της Odyssey, που προχωρά σε μια στρατηγικής σημασίας κίνηση: τη δημιουργία spin-off με στόχο τη διεθνή εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας ClearSkies™ iISOC.

«Η ίδρυση μιας δεύτερης, αυτόνομης εταιρείας δίνει το έναυσμα για μια παγκόσμια ανάπτυξη, σε όλες τις ηπείρους», δήλωσε χαρακτηριστικά στο newmoney ο Ελευθέριος Αντωνιάδης, Founder & CTO της Odyssey Cybersecurity και Founder & CEO της ClearSkies, στο περιθώριο σχετικής παρουσίασης.

Σύμφωνα με τα στελέχη, το βάρος της προσπάθειας δίνεται στους νέους τρόπους με τους οποίους κατανοούν και αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Ο κ. Αντωνιάδης αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει η καινοτόμος πλατφόρμα, μέσω στρατηγικών συνεργασιών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, για τη σχεδιαζόμενη επέκταση στις ΗΠΑ, αλλά και στην περιοχή της Αφρικής, εξηγώντας ότι «μένει μόνο η Ασία», με τεχνολογικό όραμα «το SOC του αύριο».

Χαιρετισμό απηύθυνε μάλιστα ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος σκιαγράφησε το σύγχρονο τοπίο των κυβερνοαπειλών, αναδεικνύοντας τον διττό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): αφενός ως μέσου ενίσχυσης της πολυπλοκότητας, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας των κυβερνοεπιθέσεων και αφετέρου ως καταλύτη για τη μετάβαση προς μια ευφυή, αυτοματοποιημένη και ολοένα πιο αυτόνομη κυβερνοάμυνα.

Η διοίκηση της Odyssey σκοπεύει να αντλήσει νέα χρηματοδότηση εντός του 2027 με στόχο να ενισχύσει τη γεωγραφική επέκταση της ClearSkies.

Μόνο στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας η πλατφόρμα αποφέρει, όπως ανέφεραν ενδεικτικά τα στελέχη, το 60% των εσόδων του ομίλου στη Μέση Ανατολή, έπονται Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και το Κατάρ, ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι θα αντιπροσωπεύει το 40%-50% του τζίρου του για τη χρήση του 2026. Σε αυτή του 2025 δε, ο κύκλος εργασιών της Odyssey εκτινάχθηκε στα 20 εκατ. ευρώ, με διψήφια αύξηση.

«Η φιλοδοξία μας από την πρώτη στιγμή ήταν να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή τεχνολογία ικανή να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους κατασκευαστές διεθνώς. Η αναγνώριση από την Gartner αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή, αλλά το όραμά μας είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν θέλουμε απλώς να βελτιώσουμε το σημερινό Security Operations Center, αλλά να επαναπροσδιορίσουμε τι μπορεί να επιτύχει το SOC του αύριο, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και διατηρώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο των κρίσιμων αποφάσεων. Αυτό που σήμερα μοιάζει αδύνατο, αύριο θα πρέπει να αποτελεί το νέο πρότυπο. Για εμάς, η αριστεία δεν έχει γραμμή τερματισμού», σχολίασε ακόμα ο Ελευθέριος Αντωνιάδης.

Ο Γεώργιος Γεωργίου, Chief Commercial Officer της ClearSkies™, έδωσε το δικό του στίγμα:

«Η διεθνής ανάπτυξή μας δεν περιορίζεται στη διεύρυνση της γεωγραφικής μας παρουσίας. Οι συνεργασίες με την ALSO Group και την ASBIS Middle East, καθώς και η σχεδιαζόμενη επέκταση στις ΗΠΑ, αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας στρατηγικής που συνδυάζει τη διεθνή εμβέλεια με την τοπική τεχνογνωσία. Επενδύουμε στην εκπαίδευση των συνεργατών μας και στην εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ώστε η εμπορική μας ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ουσιαστική αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας».

Η Odyssey σκοπεύει, επίσης, να διεκδικήσει έργα από το ελληνικό δημόσιο, που σήμερα αντιπροσωπεύει ένα μικρό, μονοψήφιο ποσοστό επί των εσόδων της, με την προοπτική να αυξηθεί αρκετά το προσεχές διάστημα.

Το ορόσημο και οι στρατηγικές συνεργασίες

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν η αναγνώριση της Odyssey ως Challenger με την πλατφόρμα ClearSkies™ iISOC στην πρώτη έκδοση του 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Integrated Security Operations Center (iSOC) Systems, που αναφέρεται ως ορόσημο, οι στρατηγικές συνεργασίες διανομής με την ALSO Group και την ASBIS Middle East, καθώς και το πλάνο για την αγορά των ΗΠΑ, όπου ήδη υπάρχουν πελάτες και προετοιμάζεται μια πιο εκτεταμένη ανάπτυξη και παρουσία.

Η προαναφερόμενη αξιολόγηση βασίζεται σε δύο άξονες, την ικανότητα υλοποίησης (Ability to Execute) και την πληρότητα του οράματος (Completeness of Vision), με την κατηγορία Challengers να χαρακτηρίζεται από ισχυρή ικανότητα υλοποίησης.

Η αναγνώριση έχει, κατά τους ανθρώπους της Odyssey, ιδιαίτερη σημασία και για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα τεχνολογιών που αναπτύσσονται στην Ευρώπη να ανταγωνίζονται διεθνώς και να διευρύνουν τις επιλογές των οργανισμών σε ζητήματα τεχνολογικής και ψηφιακής αυτονομίας.

Με αφετηρία την Κύπρο και την Ελλάδα, η ClearSkies™ επιταχύνει τη διεθνή της ανάπτυξη, επενδύοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος συνεργατών στις τρεις στρατηγικές γεωγραφικές περιοχές.

«Σταθμός» στην πορεία αυτή ήταν η επένδυση, τον Μάιο του 2024, του Diorama Investments II RAIF, S.C.A., με διαχειρίστρια τη DECA Investments, για την απόκτηση σημαντικής μειοψηφικής συμμετοχής στην Odyssey, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης σε υφιστάμενες και νέες αγορές.

Συγκεκριμένα:

Στην Ευρώπη, η στρατηγική συνεργασία με την ALSO Group προβλέπει τη διάθεση της πλατφόρμας μέσω του δικτύου μεταπωλητών του διεθνούς διανομέα τεχνολογίας, με την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία μεταξύ των αγορών ενδιαφέροντος.

Στη Μέση Ανατολή, η συνεργασία με την ASBIS Middle East επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του τοπικού δικτύου διανομής, με έμφαση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Οι ΗΠΑ αποτελούν την επόμενη γεωγραφική προτεραιότητα, με τη σταδιακή εμπορική ανάπτυξη να εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για το πρώτο εξάμηνο του 2027 (μέσω ALSO Group και άλλων καναλιών).

Συμπληρωματικά, η ClearSkies™ σχεδιάζει τη μετάπτωση της τεχνολογικής της υποδομής στο Microsoft Azure, με στόχο την υποστήριξη της διεθνούς διάθεσης και της κλιμάκωσης της πλατφόρμας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των οργανισμών σε θέματα διακυβέρνησης και ελέγχου των δεδομένων.

Ο οδικός χάρτης για το 2027 περιλαμβάνει την ενεργοποίηση των νέων δικτύων διανομής στις αρχές του έτους, την εξέλιξη της τεχνολογικής υποδομής με χρονικό ορίζοντα το πρώτο τρίμηνο και τη συνεχή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη.

Generative AI και Agentic AI

Όπως τονίστηκε, η πλατφόρμα ClearSkies™ γεννήθηκε στην Κύπρο μέσα από την πολυετή επιχειρησιακή εμπειρία της Odyssey, με στόχο να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της πληροφορίας, την πολυπλοκότητα των υποδομών ασφάλειας και τον αυξανόμενο όγκο ειδοποιήσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι αναλυτές.

Η ClearSkies™ iISOC (Intelligent, Integrated Security Operations Center) είναι μια ενοποιημένη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας για επιχειρήσεις και παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας (MSSPs). Μέσω της αρχιτεκτονικής Centric-AI Fabric, συσχετίζει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διερεύνηση και την ιεράρχηση περιστατικών και συνδέει την ανίχνευση, τη διερεύνηση και την απόκριση σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Βασικό άξονα του τεχνολογικού οράματος της ClearSkies™ αποτελεί η αξιοποίηση της Generative AI και της Agentic AI για τη μετάβαση προς ολοένα πιο αυτόνομες λειτουργίες ασφάλειας, με καθορισμένα όρια και ανθρώπινη εποπτεία. Παράλληλα, διερευνά νέες τεχνολογικές κατευθύνσεις, όπως το AI Agents Behavioral Intelligence, που αφορά την κατανόηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και της αναμενόμενης δραστηριότητάς τους.