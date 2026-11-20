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Με 155 εργαζομένους και στελέχη που έχουν παγκόσμιες αρμοδιότητες, η Αθήνα είναι από τους σημαντικότερους επιχειρησιακούς κόμβους του αμερικανικού νηογνώμονα ABS. Η παρουσία του Οργανισμού στην Ελλάδα επεκτείνεται πλέον και στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρομποτική και την κυβερνοασφάλεια.

Ο κ. Ηλίας Καρυαμπάς, Vice President Southern Europe του ABS, μιλώντας στο «business stories», παρουσιάζει το SeaTech Innovation Exchange, με δύο εξειδικευμένα κέντρα στην Αθήνα και το Χιούστον, και αναφέρεται στη συνεργασία με τον Ομιλο Τσάκου για την εκπαίδευση των ναυτικών. Παράλληλα, αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλία από το αυξανόμενο κόστος και τις ελλείψεις πληρωμάτων έως τη δυσκολία εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των πλοίων.

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πόσο σημαντική είναι η ελληνική ναυτιλία για τον ABS και ποιον ρόλο διαδραματίζει το γραφείο της Αθήνας;

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ: Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αγορές μας. Το γραφείο της Αθήνας συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του ABS εκτός των κεντρικών εγκαταστάσεων στο Χιούστον, απασχολώντας 155 εργαζομένους. Διαθέτουμε δυνατότητες σε όλους τους βασικούς τομείς λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, ενώ εδώ εδρεύουν στελέχη με ηγετικές θέσεις και παγκόσμια αρμοδιότητα. Η ισχυρή παρουσία μας αποτυπώνεται και στη θέση μας στην ελληνική αγορά. Ο ABS αποτελεί τον προτιμώμενο νηογνώμονα, με ηγετικό μερίδιο τόσο στα νεότευκτα όσο και στα υφιστάμενα πλοία.

Μ.ΤΣ.: Ποιες υπηρεσίες παρέχετε στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και πώς διατηρείτε την επαφή σας με τις εξελίξεις του κλάδου;

ΗΛ.Κ.: Στην Αθήνα διαθέτουμε εξειδικευμένους συνεργάτες από το Global Gas Solutions, το Global Operations Center, το Ship Technology Center και το Hellenic Ship Safety Center, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας σε ζητήματα τεχνολογίας, επιχειρησιακής λειτουργίας και ασφάλειας.

Παράλληλα, υλοποιούμε κοινά έργα με φορείς της ναυτιλίας και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ διοργανώνουμε τακτικές ενημερωτικές εκδηλώσεις. Οι ειδικοί μας συμμετέχουν επίσης ως ομιλητές σε εκδηλώσεις του κλάδου. Ξεχωριστή θέση έχει η ετήσια συνεδρίαση του Hellenic National Committee, μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του παγκόσμιου προγράμματος του ABS.

Μ.ΤΣ.: Τι σηματοδοτεί η δημιουργία του SeaTech Innovation Exchange στην Αθήνα και το Χιούστον;

ΗΛ.Κ.: Το ABS SeaTech Innovation Exchange περιλαμβάνει δύο εξειδικευμένα κέντρα προηγμένης τεχνολογίας, στην Αθήνα και το Χιούστον, που δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις της ναυτιλίας. Στόχος είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ρομποτική και τα προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης. Ο ABS διαθέτει επίσης προηγμένη τεχνογνωσία στα ψηφιακά δίδυμα, στην κυβερνοασφάλεια και τις αυτόνομες τεχνολογίες. Η ισχυρή παρουσία μας στην ελληνική αγορά αποτελεί σημαντική βάση γι’ αυτή την πρωτοβουλία.

Μ.ΤΣ.: Πώς μπορούν αυτές οι τεχνολογίες να αλλάξουν την καθημερινή λειτουργία των πλοίων;

ΗΛ.Κ.: Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ρομποτική και τα εργαλεία προσομοίωσης μπορούν να μετασχηματίσουν τον σχεδιασμό δρομολογίων, τη συντήρηση και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες εισάγουν πρόσθετα επίπεδα πολυπλοκότητας. Δεν αρκεί να προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες. Πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Γι’ αυτό απαιτείται εξειδικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε η ναυτιλιακή βιομηχανία να τις υιοθετήσει με ασφάλεια και σε ευρεία κλίμακα.

Μ.ΤΣ.: Ποιος είναι ο στόχος της συνεργασίας με τον Ομιλο Τσάκου και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού TEENS;

ΗΛ.Κ.: Συνεργαζόμαστε με τον Ομιλο Τσάκου για την εισαγωγή προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην Ακαδημία TEENS. Ο Ομιλος Τσάκου προσφέρει ισχυρή βάση πρακτικής ναυτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Ο ABS συνεισφέρει ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες τεχνολογίες μάθησης, που ενισχύουν τη διδασκαλία, την εφαρμογή και την εμπέδωση της ναυτικής γνώσης. Δημιουργούμε έτσι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει την πρακτική εμπειρία με νέες μεθόδους ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Η συνεργασία ενισχύει τους δεσμούς της αμερικανικής και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας και αποτελεί μέρος του SeaTech Innovation Exchange, συμβάλλοντας στη μεταφορά της καινοτομίας στην καθημερινή επιχειρησιακή πρακτική.

Μ.ΤΣ.: Πείτε μας για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων.

ΗΛ.Κ.: Η ναυτιλία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, με περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, αυξανόμενο κόστος, μεγαλύτερες αποστάσεις ταξιδιών, ελλείψεις πληρωμάτων και εντεινόμενες κυβερνοαπειλές.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ABS Τζον Μακ Ντόναλντ επισήμανε στην ετήσια συνεδρίαση του Hellenic National Committee ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα δοκιμάζει την ικανότητα προσαρμογής των οργανισμών. Το υψηλότερο κόστος και τα στενότερα χρονικά περιθώρια λήψης αποφάσεων διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα σε όσα είναι τεχνικά εφικτά και σε όσα μπορούν να εφαρμοστούν στη θάλασσα. Η γεφύρωση αυτού του χάσματος είναι καθοριστικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας, με τους νηογνώμονες να διαδραματίζουν σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο.

Μ.ΤΣ.: Ποια πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα της ναυτιλίας τα επόμενα χρόνια;

ΗΛ.Κ.: Η μετατροπή της τεχνολογικής προόδου σε πρακτικές λύσεις που βελτιώνουν τη λειτουργία των πλοίων. Η ψηφιοποίηση, τα ενεργειακά συστήματα και οι νέες τεχνολογίες σχεδιασμού επηρεάζουν όλο τον κύκλο ζωής τους.

Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις αυτές ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, ευθυγραμμίζονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και συνοδεύονται από κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη των πληρωμάτων. Το ζητούμενο είναι η καινοτομία να οδηγεί σε μετρήσιμες βελτιώσεις στην απόδοση, στην ανθεκτικότητα και, κυρίως, την ασφάλεια των πλοίων.