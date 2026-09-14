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Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του RFP 03/25 για το έργο ανάπτυξης με τίτλο «Ενεργό Σύστημα Περιορισμού Μεταβατικών Υπερτάσεων σε Πολεμικά Πλοία», με την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα “Raycap Α.Ε.”.

Το έργο, συνολικής αξίας 1.450.000,00 ευρώ, απαλλασσόμενου ΦΠΑ, αφορά την ανάπτυξη ενεργού συστήματος περιορισμού μεταβατικών υπερτάσεων για την προστασία του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδότησης και του κρίσιμου εξοπλισμού Πολεμικών Πλοίων, ανεξαρτήτως τύπου, ρόλου ή αποστολής, και άλλων κρίσιμων συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχος είναι ο εντοπισμός, η μελέτη και ο περιορισμός μεταβατικών φαινομένων — όπως κρουστικές και προσωρινές υπερτάσεις, υποτάσεις και παραμορφώσεις αρμονικών — που μπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πλοίων.

Το σύστημα σχεδιάζεται ώστε να παρακολουθεί την τάση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ισχύος, να εντοπίζει μεταβατικά φαινόμενα και να ενεργοποιεί μηχανισμούς προστασίας για την καταστολή τους. Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μηνών και προβλέπει την πρόσκτηση και εγκατάσταση τριών προβιομηχανικών πρωτοτύπων σε αντίστοιχους τύπους Πολεμικών Πλοίων.

Η ανάθεση εντάσσεται στην αποστολή της ΕΛΚΑΚ να επιταχύνει την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενεργοποιώντας την ελληνική τεχνολογική και βιομηχανική βάση σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Εθνική Άμυνα.

Με τη νέα αυτή σύμβαση, ο αριθμός των εθνικών έργων ανάπτυξης που έχουν συμβασιοποιηθεί και ήδη εκτελούνται κατά το τρέχον έτος φτάνει τα οκτώ. Παράλληλα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τρία έργα ανάπτυξης συστημάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΛΚΑΚ, με την παράδοση στις Ένοπλες Δυνάμεις του anti-drone συστήματος «ADV2», του kamikaze drone «V2LM» από το ΚΕΤΑΚ, καθώς και της αναβαθμισμένης έκδοσης του συστήματος C-UAS «Κένταυρος» από την ΕΑΒ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης, δήλωσε: «Η εν λόγω σύμβαση αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία μιας εθνικής τεχνολογικής ικανότητας στον τομέα του mission-critical power resilience, σε συνέργεια με τα ευρωπαϊκά προγράμματα EDF και EDA που υλοποιούνται σήμερα. Μέσα από αυτήν τη συνδυασμένη προσπάθεια, η χώρα αποκτά σταδιακά τις τεχνολογικές βάσεις που απαιτούνται για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, προστασία και επιχειρησιακή διαθεσιμότητα των μελλοντικών αμυντικών συστημάτων και πλατφορμών.

Στην άμυνα της χώρας έχει αρχίσει να αλλάζει σελίδα κάτι ουσιαστικό. Δεν μιλάμε πια μόνο για προθέσεις ή σχεδιασμούς. Μιλάμε για έργα που προχωρούν, για συστήματα που παραδίδονται και για λύσεις που οι επιχειρησιακοί φορείς ήδη βλέπουν στην πράξη. Αυτός ο αντίκτυπος είναι πλέον υπαρκτός και πρέπει τώρα όχι μόνο να τον διευρύνουμε, αλλά και να τον επιταχύνουμε. Το ελληνικό οικοσύστημα βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ωρίμανσης, έχει όμως ήδη αποδείξει ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα. Για να κάνουμε, όμως, το άλμα που απαιτεί η εποχή, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

Από την πλευρά της Πολιτείας, αυτό σημαίνει αποτελεσματική εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων για την ανάθεση συμβάσεων σε έργα αμυντικής καινοτομίας. Σημαίνει, παράλληλα, αποφασιστική άρση των εσωτερικών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που καθυστερούν την υλοποίηση.

Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το ΕΛΚΑΚ σε έναν πραγματικά results-oriented οργανισμό, με έμφαση στην ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και, πάνω απ’ όλα, στα μετρήσιμα αποτελέσματα — πάντα με σεβασμό στην λογοδοσία, στην διαφάνεια & ισότιμη προσβάση.»

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