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Με ισχυρή ανάπτυξη σε πωλήσεις, εξαγωγές και παραγωγική δυναμικότητα ολοκλήρωσε το 2025 η Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2025, που δημοσίευσε η εταιρεία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 749,7 εκατ. ευρώ, έναντι 652 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,98%. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 157,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 12,69%, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται στο 21,03%.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 94,6 εκατ. ευρώ, έναντι 92,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση 1,83%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 32,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 29,7 εκατ. ευρώ.

Εξαγωγική ώθηση με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες

Κεντρικό χαρακτηριστικό της πορείας του Ομίλου αποτέλεσε η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,3%, με τα προϊόντα της εταιρείας να έχουν πλέον παρουσία σε περισσότερες από 50 αγορές παγκοσμίως.

Η διεθνής δραστηριότητα αντιπροσωπεύει πλέον το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων, καθώς το 65% του συνολικού τζίρου προέρχεται από αγορές του εξωτερικού, έναντι 35% από την Ελλάδα.

Το 2025 αποτέλεσε παράλληλα χρονιά διεύρυνσης του Ομίλου, καθώς εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιό του η ΔΩΔΩΝΗ και η Κάμπος Χίου, ενώ δημιουργήθηκαν νέες θυγατρικές εταιρείες στην Πολωνία και την Ισπανία, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας.

Επενδύσεις 46 εκατ. ευρώ και ενίσχυση παραγωγικής βάσης

Η παραγωγική υποδομή της Ελληνικά Γαλακτοκομεία περιλαμβάνει πλέον 9 παραγωγικές μονάδες σε 4 χώρες, με τον Όμιλο να συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 46 εκατ. ευρώ, οι οποίες κατευθύνθηκαν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Σημαντική παραμένει και η σύνδεση του Ομίλου με την ελληνική πρωτογενή παραγωγή. Η εταιρεία συνεργάζεται με 6.321 κτηνοτρόφους, διατηρώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με την ελληνική κτηνοτροφία και την εγχώρια παραγωγή γάλακτος.

Αύξηση εργαζομένων και επενδύσεις σε νέα προϊόντα

Παράλληλα με την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η εταιρεία ενίσχυσε και το ανθρώπινο δυναμικό της. Στο τέλος του 2025 απασχολούσε 2.575 εργαζομένους, αριθμός αυξημένος κατά 24% σε σχέση με το 2024.

Ο Όμιλος συνέχισε επίσης να επενδύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στις κατηγορίες των γαλακτοκομικών, των τυροκομικών και των επιδορπίων, με έμφαση στην καινοτομία, την ποιότητα και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

Έμφαση στη βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έναν ακόμη βασικό άξονα της στρατηγικής του Ομίλου. Το 2025 η κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αυξήθηκε κατά 32%, ενώ το 15,5% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης προήλθε από ΑΠΕ.

Παράλληλα, η αξιοποίηση βιοαερίου ενισχύθηκε κατά 19%, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 15.000 ποιοτικοί έλεγχοι, χωρίς να απαιτηθεί καμία ανάκληση προϊόντος.

Για πρώτη φορά το 2025, η ετήσια έκθεση ESG συντάχθηκε σε επίπεδο Ομίλου, αποτυπώνοντας τη μεγαλύτερη έμφαση στις πρακτικές βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας.

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