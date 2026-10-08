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Για τη σημασία του νέου μεταλλείου στις Σκουριές μίλησε ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια των εγκαταστάσεων χαλκού και χρυσού στις Σκουριές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος άφησε αιχμές για τη διαχείριση της επένδυσης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017.

«Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του 2017 η κυβέρνηση βυθισμένη στις εμμονές της κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης», είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του.

«Θυμάμαι πολύ καλά έναν λόγο στην Αριναία, όπου είχα προτάξει την δρομολόγηση της επένδυσης ως εμβληματική, κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Μάλιστα έλεγα τότε ότι οι Σκουριές και το Ελληνικό θα έπρεπε να αποτελούν εκείνες τις επενδύσεις που θα μπορούσα να μας δείξουν προς την Ελλάδα του μέλλοντος», είπε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι σήμερα «εγκαινιάζουμε την παραγωγική φάση της επένδυσης» και πρόσθεσε ότι «χρειάστηκαν δύσκολες διαπραγματεύσεις».

Αναφερόμενος στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημείωσε ότι η κυβέρνηση αυστηροποίησε τους ήδη αυστηρούς νόμους, ενώ τόνισε το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να παράγει μόνοι της τις πρώτες ύλες για να καλύπτει της ανάγκες της. «Η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη να προστατέψουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον», είπε.

Το κοίτασμα των Σκουριών

Το κοίτασμα των Σκουριών είναι πορφυρικού τύπου, με χαλκό και χρυσό, και συγκαταλέγεται, κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, στα σημαντικότερα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα της Ευρώπης. Τα μεταλλευτικά αποθέματα εκτιμώνται σε περίπου 160 εκατ. τόνους μεταλλεύματος, με μέση περιεκτικότητα 0,7 g/t χρυσού και 0,5% χαλκού, που αντιστοιχούν σε περίπου 4 εκατ. ουγγιές χρυσού και 780 χιλιάδες τόνους χαλκού. Προβλέπεται παραγωγή συμπυκνώματος χρυσοφόρου χαλκού και χρυσού doré. Για την ετήσια παραγωγή σε πλήρη λειτουργία, η εταιρεία αναφέρει περίπου 67 εκατ. λίβρες χαλκού και 140.000 ουγγιές χρυσού.

Οι επενδύσεις που απαιτήθηκαν για την ανάπτυξη του έργου των Σκουριών μέχρι τη σημερινή μετάβαση σε βιομηχανική παραγωγή εκτιμώνται σε περίπου 700 εκατ. δολάρια . Η ανάπτυξη του μεταλλείου στηρίχθηκε και σε χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 680 εκατ. ευρώ, που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2023. Τα 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0», και διοχετεύθηκαν μέσω της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ τα υπόλοιπα 480 εκατ. ευρώ αποτελούν κοινοπρακτικό δάνειο των ίδιων εμπορικών τραπεζών.

Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στηρίζονται ήδη περισσότερες από 1.570 θέσεις εργασίας, ενώ προβλέπεται η δημιουργία περίπου 1.500 ακόμη, ώστε η συνολική απασχόληση, μόνιμη και εργολαβική, να φτάσει περίπου στους 3.070 εργαζομένους.

Στο αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο των Σκουριών προβλέπεται ένας αντί δύο χώροι απόθεσης τελμάτων, κάτι που μειώνει το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου κατά περίπου 40%. Τα τέλματα αφυδατώνονται και αποτίθενται σε ξηρή μορφή (dry stacking), με μεταφορά μέσω μεταφορικών ταινιών και συμπύκνωση με μηχανικά μέσα για την ευστάθεια των αποθέσεων, μια μέθοδος που αποφεύγει την κατασκευή φράγματος υγρών τελμάτων. Προβλέπονται επίσης λιθογόμωση των υπόγειων έργων και του επιφανειακού ορύγματος μετά την εξάντληση των αποθεμάτων, καθώς και σύστημα διαχείρισης υδάτων με επεξεργασία και επανέγχυση. Το έργο υλοποιείται εντός των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Ο χαλκός συγκαταλέγεται στις στρατηγικές και κρίσιμες πρώτες ύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαραίτητες για την ηλεκτροκίνηση, τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση, και η αξιοποίηση εγχώριων κοιτασμάτων εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια εφοδιασμού, όπως αυτό διαμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες.

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