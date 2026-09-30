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Σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης της ElvalHalcor προχωρά η NBG Securities, ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ από 3,20 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση Outperform. Με βάση την τιμή των 3,765 ευρώ στις 29 Σεπτεμβρίου, η νέα τιμή στόχος αντιστοιχεί σε δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 35%.

Η αλλαγή στην αποτίμηση συνδέεται κυρίως με τη νέα μακροπρόθεσμη εικόνα που διαμορφώνει το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ του περασμένου Ιουλίου. Η NBG Securities ενσωματώνει πλέον στις εκτιμήσεις της προβλέψεις έως το 2034, ενώ μειώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο στο 7,3% από 7,7%, διατηρώντας την παραδοχή για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στο 1%.

Η αύξηση κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιήθηκε στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή και υπερκαλύφθηκε κατά 2,75 φορές, χρηματοδοτεί το επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης της περιόδου 2026-2030, ύψους περίπου 455 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το τέλος της δεκαετίας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 850 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέα μονάδα ψυχρής έλασης και νέο χυτήριο στον κλάδο αλουμινίου, επεκτάσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων, νέο κέντρο ανακύκλωσης στη Sofia Med και αυτοματοποίηση παραγωγικών διαδικασιών στον χαλκό. Με την ολοκλήρωσή του, η παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου αναμένεται να αυξηθεί στους 679 χιλ. τόνους από 478 χιλ. τόνους, ενώ στον χαλκό στους 303 χιλ. τόνους από 283 χιλ. τόνους. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA 425-475 εκατ. ευρώ.

Για την περίοδο 2025-2028, η χρηματιστηριακή προβλέπει μέση ετήσια αύξηση 3,5% στους όγκους πωλήσεων, 9,1% στα προσαρμοσμένα EBITDA και 7% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. Ειδικά για το 2026 εκτιμά EBITDA 247,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,8%, σηματοδοτώντας επιστροφή στην ανάπτυξη έπειτα από τρία διαδοχικά έτη υποχώρησης, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 112,4 εκατ. ευρώ. Για το 2028, τα αντίστοιχα μεγέθη τοποθετούνται στα 306,4 εκατ. και 136,6 εκατ. ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή εικόνα έχει η μεγαλύτερη αξιοποίηση ανακυκλωμένων μετάλλων. Στο αλουμίνιο, η επεξεργασία scrap προβλέπεται μακροπρόθεσμα να αυξηθεί στους 277 χιλ. τόνους από 133 χιλ. τόνους, εξέλιξη που, σύμφωνα με την NBG Securities, μπορεί να περιορίσει την έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων και να στηρίξει τα περιθώρια κέρδους. Στον χαλκό, τα προσαρμοσμένα EBITDA προβλέπεται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,7% έως το 2028.

Παράλληλα, η μόχλευση αναμένεται να παραμείνει ελεγχόμενη, με τον λόγο καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένα EBITDA να υποχωρεί στις 1,7 φορές το 2028 από 2,6 φορές το 2025, ενώ η μερισματική απόδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί από 2,9% το 2026 σε 3,5% το 2028.

Η NBG Securities επισημαίνει, ωστόσο, ότι η μετοχή δεν διαπραγματεύεται πλέον με discount έναντι των διεθνών ομοειδών εταιρειών. Για το 2027 αποτιμάται σε 7,8 φορές EV/EBITDA και 13,4 φορές κέρδη, επίπεδα που συνεπάγονται premium 15% και 34% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, ως βασικά πλεονεκτήματα αναδεικνύονται η ισχυρή παρουσία της σε εξειδικευμένες ευρωπαϊκές αγορές αλουμινίου και χαλκού, η διαφοροποιημένη παραγωγική βάση και η μακροπρόθεσμη ζήτηση για αλουμίνιο και χαλκό από την ηλεκτροκίνηση, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η αυξανόμενη χρήση αλουμινίου αντί πλαστικού στις συσκευασίες.

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