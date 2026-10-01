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Στη διανομή μερίσματος 1,65 εκατ. ευρώ προχωρά η ΕΛΒΕ, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΒΕ ΑΕ” γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Σεπτεμβρίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη χρήσης ποσού 1.653.750 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,50 ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,025 € ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,475 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 οπότε και οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens» την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ” ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens Α.Ε., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Πληρώτριας Τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ”.

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 Α.Κ. περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2031 και ότι μετά τη σχετική παραγραφή, τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

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