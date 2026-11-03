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Τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των συνδεδεμένων συστημάτων ψύξης κρούει η Kaspersky, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες συσκευές παραμένουν εκτεθειμένες στο διαδίκτυο, δημιουργώντας ευκαιρίες για κυβερνοεπιθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τη φυσική λειτουργία του εξοπλισμού.

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά παραβίασης συστημάτων ψύξης επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ο Vladimir Dashchenko, Principal Security Researcher της Kaspersky, αναδεικνύει τις αδυναμίες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, παρά την αυξανόμενη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης.

Τα σύγχρονα ψυκτικά συστήματα ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων κυβερνοφυσικών συστημάτων (cyber-physical systems), καθώς συνδυάζουν ψηφιακές λειτουργίες με τον έλεγχο φυσικών εγκαταστάσεων. Η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης διευκολύνει τη λειτουργία και τη συντήρησή τους, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους όταν δεν συνοδεύεται από επαρκείς δικλίδες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ειδικό της Kaspersky, ορισμένοι κατασκευαστές εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν ούτε στοιχειώδη μέτρα προστασίας, όπως ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

Παράλληλα, καταγράφονται ελλείψεις στις διαδικασίες ασφαλούς ανάπτυξης λογισμικού, γεγονός που μπορεί να αφήσει ευπάθειες στα συστήματα ακόμη και μετά την εγκατάστασή τους.

Πάνω από 4.500 συσκευές προσβάσιμες μέσω διαδικτύου

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά την απευθείας σύνδεση των συστημάτων ελέγχου στο διαδίκτυο, χωρίς την κατάλληλη απομόνωση και προστασία τους.

Οι πίνακες διαχείρισης ψυκτικών εγκαταστάσεων μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εντοπιστούν μέσω εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης, όπως οι Shodan και Censys, οι οποίες καταγράφουν συσκευές και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την Kaspersky δεν σημαίνει ότι όλες οι συσκευές που είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο έχουν παραβιαστεί. Ωστόσο η έκθεσή τους στο διαδίκτυο και ο δυνητικός κίνδυνος προκύπτει όταν η πρόσβαση δεν προστατεύεται επαρκώς.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον εξοπλισμό ψύξης. Ανάλογες αδυναμίες εντοπίζονται και σε άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, των οποίων οι μηχανισμοί ελέγχου είναι επίσης προσβάσιμοι μέσω διαδικτύου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν γνωστές ευπάθειες ή αδυναμίες αυθεντικοποίησης, προκειμένου να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να παρέμβουν στη λειτουργία του εξοπλισμού.

Οι ευπάθειες που ανοίγουν τον δρόμο στους χάκερ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για δυνατότητα απομακρυσμένης εκτέλεσης αυθαίρετου κώδικα σε αντίστοιχους πίνακες ελέγχου συστημάτων ψύξης.

Μια τέτοια ευπάθεια μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να επιτρέψει σε έναν επιτιθέμενο να εκτελέσει εντολές σε μια συσκευή χωρίς να έχει φυσική πρόσβαση σε αυτήν.

Ο κίνδυνος επιτείνεται όταν οι κατασκευαστές δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την εγκατάσταση κρίσιμων ενημερώσεων ασφαλείας.

Έτσι, γνωστά κενά προστασίας ενδέχεται να παραμένουν ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας την πιθανή εκμετάλλευσή τους από κακόβουλους παράγοντες.

Σε αντίθεση με μια συνηθισμένη παραβίαση ψηφιακών δεδομένων, μια επίθεση σε κυβερνοφυσικό σύστημα μπορεί να έχει συνέπειες και στον πραγματικό κόσμο, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του συνδεδεμένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τι πρέπει να κάνουν κατασκευαστές και επιχειρήσεις

Η Kaspersky υπογραμμίζει ότι η κυβερνοασφάλεια πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού των συστημάτων και όχι να αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων.

Οι κατασκευαστές καλούνται να υιοθετήσουν την αρχή της ασφάλειας από τον σχεδιασμό (security by design), περιορίζοντας την απευθείας έκθεση των συσκευών στο διαδίκτυο και ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στην έγκαιρη διάθεση και εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας, ώστε να αντιμετωπίζονται οι γνωστές ευπάθειες προτού αξιοποιηθούν σε πραγματικές επιθέσεις.

Αντίστοιχες ευθύνες έχουν και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοιες εγκαταστάσεις. Πριν από την προμήθεια ή την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, είναι σημαντικό να εξετάζουν τις πρακτικές κυβερνοασφάλειας των προμηθευτών, ιδιαίτερα ως προς την προστασία της απομακρυσμένης σύνδεσης και τη διαχείριση των ενημερώσεων λογισμικού.

Η προειδοποίηση της Kaspersky αναδεικνύει μια ευρύτερη πρόκληση για τη βιομηχανία και το εμπόριο: όσο περισσότερες συσκευές συνδέονται στο διαδίκτυο, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η προστασία τους από επιθέσεις που μπορούν να ξεπεράσουν τα όρια του ψηφιακού περιβάλλοντος.