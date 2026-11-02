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Στις 30/10/2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 925/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας EL-PACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ από την εταιρεία DUNAPACK PACKAGING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.
H συγκέντρωση αφορά τις καθέτως συνδεόμενες αγορές:
-Παραγωγής/εμπορίας χάρτου για χαρτοκιβώτια,
-Παραγωγής/εμπορίας κυματοειδούς χαρτονιού και
-Παραγωγής/εμπορίας χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτόνι.
Με την απόφασή της, ενόψει των μεριδίων αγοράς των μερών και των ανταγωνιστικών συνθηκών που επικρατούν στις αγορές αυτές, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
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