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Επιφυλακτική στάση απέναντι στις προοπτικές της Allwyn διατηρεί η Eurobank Equities, η οποία επαναλαμβάνει τη σύσταση hold (διακράτηση) και την τιμή-στόχο των 11,10 ευρώ, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή αύξηση των εσόδων δεν συνοδεύεται από ανάλογη βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών.

Με βάση την τιμή κλεισίματος των 9,56 ευρώ στις 18 Νοεμβρίου, η τιμή-στόχος υποδηλώνει δυνητική άνοδο 16,1%, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 10,5% ανεβάζει τη συνολική προσδοκώμενη απόδοση στο 26,6%.

Ωστόσο, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι αυξανόμενες πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, οι ρυθμιστικές προκλήσεις σε βασικές αγορές και η επιβάρυνση του ισολογισμού ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για τα επόμενα χρόνια.

Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου του 2026 αποτυπώνουν αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας. Η Allwyn ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 1,22 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας οριακά την πρόβλεψη της Eurobank Equities για 1,203 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, τα προσαρμοσμένα EBITDA, σύμφωνα με τον ορισμό της εταιρείας, διαμορφώθηκαν στα 396 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση μόλις 6% και υπολείπονταν κατά περίπου 10% της εκτίμησης των 440 εκατ. ευρώ.

Σε συγκρίσιμη βάση, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν μόλις κατά 2%, με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να περιορίζεται στο 32,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απόκλιση στα λειτουργικά EBITDA, τα οποία ανήλθαν στα 341 εκατ. ευρώ, περίπου 13% χαμηλότερα από τα 390 εκατ. ευρώ που ανέμενε η χρηματιστηριακή.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά γεωγραφική περιοχή και δραστηριότητα. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα προσαρμοσμένα EBITDA υποχώρησαν κατά 3%, ενώ η συνεισφορά της Betano αυξήθηκε μόλις κατά 3%, παρά την άνοδο των εσόδων της κατά 17% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παράλληλα, τα εταιρικά έξοδα και οι ενοποιητικές απαλοιφές αυξήθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ, από 16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Θετική εξαίρεση αποτέλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα EBITDA διπλασιάστηκαν στα 18 εκατ. ευρώ, καθώς άρχισε να αποδίδει η ανάκτηση κόστους που συνδέεται με τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Η διοίκηση της Allwyn διαμηνύει ότι οι προοπτικές για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, οι οποίες κινούνται μεταξύ 1,769 και 1,891 δισ. ευρώ.

Η Eurobank Equities, ωστόσο, εκτιμά ότι οι προβλέψεις των αναλυτών πιθανότατα θα συγκλίνουν προς το χαμηλότερο άκρο του εύρους, καθώς θα ενσωματωθούν οι επιπτώσεις από τη διακοπή των δραστηριοτήτων της Betano στη Βραζιλία.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνει η χρηματιστηριακή στην PrizePicks, η οποία παρουσίασε ισχυρότερη αύξηση εσόδων από την αναμενόμενη, χωρίς όμως να επιτύχει αντίστοιχη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα καθαρά έσοδα της PrizePicks ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και ξεπερνώντας κατά 13% την πρόβλεψη των 162 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα των πελατών αυξήθηκε περισσότερο από 30% σε ετήσια βάση, με τη ζήτηση να ενισχύεται τόσο στον τομέα των ημερήσιων διαγωνισμών fantasy sports (DFS) όσο και στις αγορές προβλέψεων.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα στη Βόρεια Αμερική διαμορφώθηκαν στα 242 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 10% τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities.

Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα EBITDA της περιοχής περιορίστηκαν στα 43 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ το περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε μόλις κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τη ζήτηση, με τη διοίκηση να αναφέρει ρεκόρ δραστηριότητας πελατών τον Οκτώβριο και διψήφια αύξηση των μηνιαίων ενεργών χρηστών τον Νοέμβριο, η χρηματιστηριακή θεωρεί πιθανό οι αναλυτές να υιοθετήσουν πιο συντηρητικές παραδοχές για τη μελλοντική κερδοφορία της PrizePicks.

Βασικοί παράγοντες αβεβαιότητας παραμένουν οι αυξημένες δαπάνες προσέλκυσης νέων πελατών και η διαρκώς μεταβαλλόμενη ανταγωνιστική εικόνα της αγοράς.

Σημαντικό προβληματισμό προκαλεί επίσης η μεγάλη απόκλιση μεταξύ δημοσιευμένων και προσαρμοσμένων καθαρών κερδών.

Η Allwyn ανακοίνωσε δημοσιευμένα καθαρά κέρδη μόλις 22 εκατ. ευρώ, έναντι προσαρμοσμένων κερδών 141 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας.

Η διαφορά των 119 εκατ. ευρώ συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις επιβαρύνσεις από τη λογιστική απεικόνιση των εξαγορών, κυρίως μέσω αποσβέσεων.

Οι συνολικές αποσβέσεις ανήλθαν στα 158 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 82 εκατ. ευρώ αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέσω εξαγορών.

Παρότι αρκετές από τις προσαρμογές δεν συνεπάγονται πραγματική ταμειακή εκροή, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι το μέγεθός τους εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αποτυπώνουν επαρκώς την κερδοφορία που αναλογεί στους μετόχους.

Ανάλογος προβληματισμός καταγράφεται και στις ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σημαντικά χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Ειδικότερα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από τις διανομές σε μετόχους μειοψηφίας ανήλθαν σε μόλις 84 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης της χρηματιστηριακής για 264 εκατ. ευρώ.

Η επίδοση αυτή καταγράφηκε παρά τη θετική συνεισφορά 45 εκατ. ευρώ από το κεφάλαιο κίνησης και τις σχετικά περιορισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες των 51 εκατ. ευρώ, καθώς τα αυξημένα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα περιόρισαν τη μετατροπή της λειτουργικής κερδοφορίας σε διαθέσιμα μετρητά.

Μετά τις διανομές περίπου 20 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους μειοψηφίας, οι καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 64 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, το καθαρό χρέος της Allwyn, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, παρέμεινε στα 6,64 δισ. ευρώ, χωρίς ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι οι εξελίξεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει των νέων επενδύσεων του ομίλου και των ρυθμιστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σε βασικές αγορές.

Ειδικότερα, οι αυξανόμενοι κανονιστικοί περιορισμοί στη Βραζιλία και τη Χιλή, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τη διατηρήσιμη κερδοφορία της PrizePicks, δημιουργούν κινδύνους για τη μεσοπρόθεσμη πορεία των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, οι πρόσφατα ανακοινωθείσες επενδύσεις στις IWG και Kambi αναμένεται να απορροφήσουν πρόσθετη ρευστότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοοικονομική ευελιξία της Allwyn εμφανίζεται ήδη περιορισμένη.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurobank Equities, εάν συνυπολογιστούν οι νέες επενδύσεις και υιοθετηθεί το σενάριο μόνιμης απαγόρευσης των δραστηριοτήτων στη Βραζιλία, το καθαρό χρέος του ομίλου θα μπορούσε να υπερβεί τα 7 δισ. ευρώ το 2027.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο δείκτης μόχλευσης θα πλησίαζε τις 4 φορές τα EBITDA, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της διοίκησης για περίπου 2,5 φορές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η χρηματιστηριακή θέτει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα της ελάχιστης ετήσιας διανομής 1 ευρώ ανά μετοχή.

Η συγκεκριμένη δέσμευση αντιστοιχεί σε συνολική ταμειακή επιβάρυνση περίπου 760 εκατ. ευρώ, εφόσον η διανομή πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Η Eurobank Equities θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να διαπιστωθεί κατά την ενημέρωση των αναλυτών εάν η διοίκηση θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευση αυτή και για το 2027, δεδομένων των αυξημένων επενδυτικών αναγκών και της επιβάρυνσης του ισολογισμού.

Πρόσθετη σημασία αποκτά η πορεία απομόχλευσης του ομίλου ενόψει της ανανέωσης της βασικής παραχώρησης στην ελληνική αγορά, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2030.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι ένας ισχυρότερος ισολογισμός θα προσέφερε μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία στην Allwyn ενόψει της σχετικής διαδικασίας, καθιστώντας τη μείωση του δανεισμού σημαντική στρατηγική προτεραιότητα.

Η τιμή-στόχος των 11,10 ευρώ προκύπτει από αποτίμηση βάσει προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF), με μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου 10%.

Στο μοντέλο αποτίμησης, η Eurobank Equities υπολογίζει χωριστά την αξία των Betano και LottoItalia, έχοντας ήδη αφαιρέσει τη Βραζιλία από την αποτίμηση της Betano.