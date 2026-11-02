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Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Euronext δρομολογείται για τον Μάιο του 2027, καθώς ο Στεφάν Μπουζνά, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου από το 2015, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Euronext, τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ντέιβιντ Κνίμπε, σημερινός διευθύνων σύμβουλος του ολλανδικού ασφαλιστικού ομίλου NN Group.

Η αλλαγή προγραμματίζεται να τεθεί προς έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Euronext, η οποία έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου 2027.

Αλλαγή ηγεσίας και στην NN Group

Όπως αναφέρει το Reuters, η αποχώρηση του Κνίμπε από την NN Group φέρνει ανακατατάξεις και στη διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του ομίλου, νέος διευθύνων σύμβουλος θα αναλάβει ο Τζερντ Μπόσκλοπερ, μετά την ετήσια γενική συνέλευση της 12ης Μαΐου 2027.

Ο Μπόσκλοπερ θα αναλάβει από την 1η Μαρτίου 2027 τον ρόλο του εν αναμονή διευθύνοντος συμβούλου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διοικητική μετάβαση.

Εκπρόσωπος της Euronext απέφυγε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις πέραν της επίσημης ανακοίνωσης, επικαλούμενος την περίοδο περιορισμένης επικοινωνίας που προηγείται της δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου του ομίλου.