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Μια πρώτη εικόνα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη η νέα σχέση της ΕΥΔΑΠ με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης δίνει η Χαλκίδα. Χωρίς μεγάλες ανακοινώσεις, οι δύο πλευρές πέρασαν ήδη από το θεσμικό επίπεδο στη συνεργασία επί του πεδίου, με αφορμή ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.

Η παρέμβαση αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο για τη διαχείριση των υδάτων, με την Εύβοια, τη Βοιωτία και τη Φωκίδα να εντάσσονται υπό την ομπρέλα της ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της νέας θεσμικής αρχιτεκτονικής.

Η πρώτη κοινή παρέμβαση στη Χαλκίδα

Η συνεργασία ξεκίνησε με την αντιμετώπιση προβλήματος στο δίκτυο αποχέτευσης της Χαλκίδας. Κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ βρέθηκε στην περιοχή και συνεργάστηκε με τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας για την αξιολόγηση της κατάστασης και την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής λύσης.

Οι δύο φορείς κατέληξαν από κοινού στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ οι σχετικές εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πρόκειται για μια παρέμβαση περιορισμένης κλίμακας, η οποία ωστόσο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το μοντέλο που εφαρμόστηκε: τεχνική συνδρομή επί τόπου, κοινή αξιολόγηση του προβλήματος και συντονισμένη επιλογή λύσης.

Αυτό το σχήμα συνεργασίας μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο δείγμα του τρόπου με τον οποίο θα εξελιχθούν οι σχέσεις της ΕΥΔΑΠ με τους τοπικούς φορείς ύδρευσης και αποχέτευσης στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται.

Το νέο μοντέλο και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Η σημασία της κίνησης στη Χαλκίδα δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση ενός προβλήματος του δικτύου. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ένα πρώτο χειροπιαστό παράδειγμα συνεργασίας μετά τις αλλαγές που φέρνουν την Εύβοια, τη Βοιωτία και τη Φωκίδα πιο κοντά στην ΕΥΔΑΠ.

Το επόμενο βήμα φαίνεται ότι θα αφορά την εμβάθυνση αυτής της σχέσης. ΕΥΔΑΠ και ΔΕΥΑ Χαλκίδας προγραμματίζουν συναντήσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας, δημιουργώντας έναν πιο σταθερό δίαυλο συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο.

Η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της ΕΥΔΑΠ μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις τοπικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, ειδικά στην αντιμετώπιση σύνθετων τεχνικών ζητημάτων και στη διαχείριση των δικτύων.

Η Χαλκίδα, επομένως, λειτουργεί ως ένα πρώτο πεδίο εφαρμογής μιας συνεργασίας που μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη έκταση το επόμενο διάστημα. Η αρχή έγινε με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αποχέτευσης, όμως το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως σε όσα μπορεί να ακολουθήσουν.

Το πρώτο δείγμα είναι μικρό σε μέγεθος, αλλά ενδεικτικό της κατεύθυνσης: στενότερη επιχειρησιακή συνεργασία, μεταφορά τεχνογνωσίας και μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΥΔΑΠ στις περιοχές που εντάσσονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

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