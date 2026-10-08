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Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, καλεί τους μετόχους της η ΕΥΔΑΠ, με βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, έχει προγραμματιστεί επαναληπτική συνεδρίαση για τις 9 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση:

Με Απόφαση που έλαβε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 06ης Οκτωβρίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

-Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

-Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

-Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, χωρίς δημοσίευση νέας Πρόσκλησης, την 9 η Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης και με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (05 ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Οκτωβρίου 2026, δηλαδή κατά την έναρξη της 25ης Οκτωβρίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται Μέτοχος όποιος εμφανίζεται κατά την ημερομηνία καταγραφής ως εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» (πρώην Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. – τελευταία τροποποίηση ΦΕΚ Β/6784/16.12.2025).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στην EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση.

Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 2 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2026 ή την τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από την EURONEXT ATHENS HOLDING A.E. (πρώην Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.), για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr.

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία ZOOM Meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications, Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’ αριθ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι Μέτοχοι να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Μετόχου, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eydap-met@eydap.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό (+30) 210 21.44.479 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχεται υποστήριξη και πληροφορίες στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-ShareholdersMeeting (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κ.λ.π.) στον αριθμό (+30) 210 33.66.426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης που αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι Μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link), που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ZOOM μέσω του συνδέσμου (link) κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι θα μπορούν να:

α. παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β. λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ. ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και

δ. λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.