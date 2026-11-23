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Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει στο Πέραμα η θραύση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα να περιοριστεί δραστικά η διέλευση των οχημάτων στον βασικό οδικό άξονα που συνδέει την πόλη με την υπόλοιπη Αττική και τη Σαλαμίνα.

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην πόλη, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Περάματος άνοιξε η μεγάλη λεωφόρος του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία είχε διαμορφωθεί αλλά παρέμενε κλειστή για την κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.

«Πρέπει γρήγορα να διορθωθεί η βλάβη. Θα τιναζόταν ο δρόμος στον αέρα. Τα σκ@@@ θα έφταναν στα σαλόνια όλων των σπιτιών του Περάματος […] Δήμαρχοι, ξεσηκωθείτε! Μας έχουν για τη διαχείριση των σκ@@@. Φωτιές, πλημμύρες, καύσωνες, πεθαμένοι, οι δήμοι. Γηροκομεία οι δήμοι, λύματα οι δήμοι», είπε σε έντονο ύφος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Και πρόσθεσε: «Από εδώ, από έναν δρόμο, περνούν 50.000 Περαματιώτες, 30.000 Σαλαμίνιοι, 10.000 εργαζόμενοι στα ναυπηγεία και 15.000 στρατευμένοι και στρατιωτικοί του Πολεμικού Ναυτικού […] Ολοκληρώστε τον διαγωνισμό για τη νέα διέξοδο του Περάματος. Να έχουμε τούνελ προς τη Σαλαμίνα για διαφυγή, αλλά και από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα».

«Το σκ@@ με πνίγει, δεν με πνίγει το δίκιο μου. Το δίκιο μας δεν το βρήκαμε ποτέ», κατέληξε.

Το χρονικό της βλάβης

Η ζημιά στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε το Σάββατο (21/11) στην περιοχή του Ικονίου.

Η θραύση προκάλεσε διαρροή λυμάτων στο οδόστρωμα και οδήγησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον μοναδικό βασικό δρόμο εισόδου και εξόδου του Περάματος, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τα οχήματα διέρχονται με δυσκολία από το σημείο, σταδιακά και ένα ένα, υπό την καθοδήγηση της Τροχαίας, ενώ έχουν δημιουργηθεί σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις από και προς τη Σαλαμίνα.

Για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτούνται εκσκαφές σε βάθος περίπου πέντε μέτρων και σε διάμετρο δέκα μέτρων. Η ΕΥΔΑΠ δημιούργησε προσωρινή παράκαμψη του δικτύου (bypass), με άντληση των λυμάτων περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της θραύσης, ώστε να μπορέσουν τα συνεργεία να προχωρήσουν στην επισκευή.