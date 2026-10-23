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Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό» περνά στην επόμενη φάση της, με την επίσημη έναρξη της περιόδου δηλώσεων συμμετοχών για τα Δημοτικά Σχολεία όλης της Ελλάδας. Η ΕΥΔΑΠ καλεί τη σχολική κοινότητα να συμμετάσχει στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό, που φιλοδοξεί να ενώσει τις δυνάμεις μαθητών και εκπαιδευτικών σε μια μεγάλη συμμαχία για την προστασία του νερού.

Από σήμερα, τα σχολεία μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική ιστοθέση https://mpleapostoli.eydap.gr/ από την οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Προκήρυξη – Όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού, να κάνουν επίσης λήψη του Οδηγού του Εκπαιδευτικού, καθώς και του λοιπού συνοδευτικού υλικού, απαραίτητου για την υλοποίηση του διαγωνισμού. Από την ίδια ιστοθέση γίνεται και η υποβολή υλικού του συμμετέχοντος σχολείου.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετά τη συμβολική του εκκίνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο, η πρωτοβουλία ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ενεργή συμμετοχή των σχολείων από κάθε γωνιά της χώρας.

Ενώνουμε δυνάμεις για το νερό

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική κρίση και η λειψυδρία καθιστούν την προστασία των υδάτινων πόρων ολοένα πιο επιτακτική, η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης, της συνεργασίας και της συλλογικής δράσης. Γιατί η προστασία του νερού είναι υπόθεση όλων και απαιτεί συμμαχίες σε κάθε επίπεδο, με τη νέα γενιά να έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνης χρήσης του.

Μέσα από έρευνα, βιωματικές δραστηριότητες, δημιουργικότητα και ομαδική εργασία, οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις που συνδέονται με τη διαχείριση του νερού, να εντοπίσουν περιπτώσεις σπατάλης και να αναπτύξουν πρακτικές και καινοτόμες προτάσεις για την προστασία και την εξοικονόμησή του. Στόχος είναι κάθε σχολείο να αποτελέσει έναν ενεργό πυρήνα ευαισθητοποίησης, μεταφέροντας τη γνώση και τις καλές πρακτικές από τη σχολική τάξη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Η πρόσκληση συμμετοχής είναι ανοιχτή σε όλη τη σχολική κοινότητα. Η ΕΥΔΑΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν τον διαγωνισμό και να δηλώσουν συμμετοχή, αλλά και γονείς και πολίτες να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία και να συμβάλουν στη διάδοση του μηνύματός της.

Η προστασία του νερού είναι μια υπόθεση που μας ενώνει όλους. Και η μεγαλύτερη αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από μια σχολική τάξη. Με κάθε σχολείο που συμμετέχει, με κάθε ιδέα και κάθε μικρή πράξη, η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» γίνεται μια ολοένα μεγαλύτερη συμμαχία για το νερό.

Μάθετε περισσότερα και εγγράψτε το σχολείο σας εδώ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου.