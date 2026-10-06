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Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις επιχειρήσεις, καθώς και τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις 120 δόσεις και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Servicers), συζητήθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, εστίασε στις επιπτώσεις των υψηλών τιμών του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος στις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του αυξημένου λειτουργικού κόστους των ενεργοβόρων επιχειρήσεων μέσω ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, είναι πιθανό να ανακοινωθούν άμεσα στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, η αύξηση του λειτουργικού κόστους, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί, δημιουργεί κίνδυνο μετακύλισής του στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι, αν και η βιομηχανία συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία, ο κλάδος θα μπορούσε να σημειώσει καλύτερες επιδόσεις εάν το ενεργειακό κόστος ήταν χαμηλότερο.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράστηκε επίσης προβληματισμός για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση, σε μια περίοδο μεταβλητότητας των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Οι 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους Servicers

Σε ό,τι αφορά τη νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, αυτή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως το τέλος Οκτωβρίου ή, το αργότερο, στις αρχές Νοεμβρίου.

Στη ρύθμιση, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η αίτηση ένταξης μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για τις 120 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά χρέη τόσο προς τη φορολογική Αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σχολιάζοντας τη ρύθμιση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης ανέφερε ότι «η νέα ρύθμιση ήταν επιβεβλημένη», σημειώνοντας παράλληλα ότι η αποτελεσματικότητά της θα κριθεί κατά την εφαρμογή της.

Όπως υπογράμμισε, οι περισσότερες δόσεις μειώνουν τη μηνιαία πίεση, αλλά δεν εξαλείφουν το βάρος των παράλληλων υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, όπως μισθοί, ενοίκια, ενέργεια, τρέχοντες φόροι και εισφορές.

Ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη για διαδικασίες προσβάσιμες σε όλους, έγκαιρη ενημέρωση, συντονισμό των πιστωτών και εξέταση των επιβαρύνσεων που δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα, καθώς και για δίκαιες δυνατότητες για όσους ήδη τηρούν ρυθμίσεις αλλά αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Εντός Οκτωβρίου αναμένεται, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, να τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των Servicers, με στόχο την προστασία των οφειλετών.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών με ευνοϊκότερους όρους.

Κλείνοντας, ο κ. Κορκίδης ανέφερε ότι το ΕΒΕΠ υποστηρίζει «μία οργανωμένη δεύτερη ευκαιρία, με κανόνες και υποχρεώσεις για όλους», με στόχο, όπως σημείωσε, οι βιώσιμες ρυθμίσεις να μετατραπούν σε σταθερές εισπράξεις, οι αποκλεισμένες επιχειρήσεις σε ενεργούς παραγωγικούς φορείς και η οικονομική ανασφάλεια σε προοπτική.

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