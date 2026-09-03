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Στην έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης δύο 100% θυγατρικών της προχωρά η Fais Group, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου επιχειρηματικού μοντέλου, τη μείωση λειτουργικών εξόδων και την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και της κερδοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα διοικητικά συμβούλια και ο διαχειριστής των θυγατρικών THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και Α.Μ. GENCOM ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ενέκριναν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής τους μέσω απορρόφησης από την SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..

Συγκεκριμένα, η απορροφώσα εταιρεία θα ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο των επενδυτικών ακινήτων, ενώ παράλληλα θα ενσωματώσει στο ίδιο ΑΦΜ τόσο τη χονδρική όσο και τη λιανική δραστηριότητα του σήματος Levi’s, που σήμερα πραγματοποιείται μέσω της THE DENIM CO.

Παράλληλα, μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η αξιοποίηση των ακινήτων της Α.Μ. GENCOM, αλλά και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η κίνηση εντάσσεται στη μετάβαση της Sportswind σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, με βασικούς στόχους την αύξηση της αξίας για τους μετόχους, την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερότερων ταμειακών ροών, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με τις σχετικές καταχωρίσεις για την απορροφώσα και τις απορροφώμενες εταιρείες. Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με βάση τις λογιστικές καταστάσεις μετασχηματισμού της 30ής Ιουνίου 2026, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «Fais Group» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, κατά τις από 01.09.2026 αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και του διαχειριστή των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών «THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία 1» ή «Απορροφώμενη 1») και της «Α.Μ. GENCOM ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Απορροφώμενη Εταιρεία 2» ή «Απορροφώμενη 2») από την «SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (εφεξής η «Απορροφώσα Εταιρεία» ή «Απορροφώσα») εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των «THE DENIM CO. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Α.Μ. GENCOM ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την SPORTSWIND ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, 4548/2018, 4072/2012 και 5162/2024.

Τα διοικητικά συμβούλια και ο διαχειριστής των ανωτέρω εταιρειών έκριναν ότι η συγχώνευση εξυπηρετεί τα συμφέροντα αμφοτέρων. Με την συγχώνευση δι απορροφήσεως των Απορροφώμενων επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Απορροφώσας στα επενδυτικά ακίνητα και στην λιανική πώληση και η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση των ακινήτων της 2ης Απορροφώμενης Εταιρείας και η λειτουργία της λιανικής πώλησης του σήματος “LEVI’S” της 1ης Απορροφώμενης Εταιρείας ώστε να είναι στο ίδιο ΑΦΜ τόσο η χονδρική όσο και η λιανική δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβαση της Απορροφώσας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετοχών μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

Την 03.09.2026 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 6161187, 6161224 και 6161280 για την απορροφώσα και τις απορροφούμενες εταιρείες αντίστοιχα, το από 01.09.2026 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω εταιρειών και εκδόθηκαν αντιστοίχως οι υπ’ αριθ. Πρωτ. 4193922/03.09.2026 , 4193947/03.09.2026 και 4194000/03.09.2026 ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες συμφώνησαν η συγχώνευση να πραγματοποιηθεί με βάση τις από 30.06.2026 λογιστικές καταστάσεις μετασχηματισμού.

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