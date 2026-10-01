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Στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 6 εκατ. ευρώ, προχωρά η Flexopack το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 υπεγράφη η σχετική Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν.

Το ομολογιακό δάνειο, συνολικής ονομαστικής αξίας 6.000.000 ευρώ, θα καλυφθεί στο σύνολό του από την Εθνική Τράπεζα, η οποία ορίστηκε παράλληλα ως Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα αξιοποιηθούν από τη Flexopack για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εταιρικών της σκοπών.

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