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Σε υψηλά άνω των δύο δεκαετιών εκτινάχθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς το παγκόσμιο sell-off στην αγορά χρέους αποκτά μεγαλύτερη ένταση. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury ξεπέρασε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Απρίλιο του 2002, σημειώνοντας άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,3338%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η συγκεκριμένη απόδοση αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στην αμερικανική οικονομία, καθώς επηρεάζει μεταξύ άλλων τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια αυτοκινήτου και το κόστος των πιστωτικών καρτών.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,6702%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς Treasury αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,91%.

Ανεβαίνει το κόστος δανεισμού διεθνώς

Το κόστος κρατικού δανεισμού αυξήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, συνεχίζοντας μια τάση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο ανήσυχοι για την έλλειψη πολιτικών παρεμβάσεων με στόχο τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, την ώρα που ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και τα επιτόκια κινούνται υψηλότερα.

Οι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με «επίμονα υψηλά ελλείμματα και αυξανόμενες δαπάνες για τόκους — προκλήσεις που επί μακρόν συνδέονταν με υπερχρεωμένες αναδυόμενες οικονομίες», ανέφερε την περασμένη εβδομάδα το Institute of International Finance (IIF).

Ιαπωνία: Το 10ετές σε υψηλό τριών δεκαετιών

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και η αγορά κρατικού χρέους της Ιαπωνίας. Η απόδοση του ιαπωνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,126%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Η αγορά ιαπωνικού χρέους, η οποία έχει σημαντική επιρροή στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται υπό πίεση εξαιτίας της αποδυνάμωσης του γεν και των αυξήσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Στα ύψη οι αποδόσεις και στην Ευρώπη

Το sell-off επεκτάθηκε με ένταση και στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,6179%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς έκανε άλμα κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,9501%, ενώ το ιταλικό 10ετές σημείωσε άνοδο κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,7171%.

Στη Βρετανία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,483%.

Ακόμα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ανέβηκε κοντά στο 4,52%.

Η εικόνα στις μεγαλύτερες αγορές χρέους καταδεικνύει ότι οι πιέσεις έχουν πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα, με το επίμονο πληθωριστικό περιβάλλον, τα υψηλότερα επιτόκια και τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση των μεγάλων οικονομιών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτικών κινήσεων.

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