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Έξι μήνες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τα κεντρικά της γραφεία και προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε μέρος των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, η Zakcret της οικογένειας Χαϊκάλη εγκαταστάθηκε στο νέο της «σπίτι» στα Σπάτα και ανεβάζει ρυθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι νέοι χώροι συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η διοίκηση χαρακτηρίζει «ιδιαίτερα θετική» την πορεία του 2026 και αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών, βελτίωση του μικτού περιθωρίου και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η εκτίμηση διατυπώνεται στην έκθεση διαχείρισης που εγκρίθηκε στις 21 Αυγούστου και καλύπτει την πορεία της εταιρείας έως τότε. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έντονο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει νέα καταστήματα στην Ελλάδα, την ανάπτυξη στην κυπριακή αγορά και τη δημιουργία νέων εταιρικών υποδομών.

«Νέος χώρος. Ίδιο πάθος. Ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Τιμόθεος Χαϊκάλης, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης. Όπως ανέφερε, μέσα σε λίγες ώρες η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, αναγκάστηκε να προσαρμοστεί άμεσα και συνέχισε τη δραστηριότητά της.

Ο Τιμόθεος Χαϊκάλης εκπροσωπεί τη δεύτερη γενιά της οικογένειας στην εταιρεία που ίδρυσαν το 1975 οι γονείς του, Διονύσης και Νικολέτα Χαϊκάλη. Το 2025, όταν η Zakcret συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας, είχε θέσει ως στόχους την ενίσχυση της κερδοφορίας, την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και την είσοδο σε νέες αγορές.

Χωρίς διακοπή

Παρά την έκταση της καταστροφής, η Zakcret διατήρησε αδιάλειπτη την εμπορική και λειτουργική της δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δεν υπήρξε ούτε μία ημέρα διακοπής, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι το συμβάν δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη χρηματοοικονομική θέση, τη ρευστότητα ή την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Οι νέες εγκαταστάσεις στην οδό Ιπποκράτους στα Σπάτα σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο και γεωγραφικά διευρυμένο δίκτυο. Διαθέτουν αναβαθμισμένες υποδομές και συνδυάζονται με τις επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πληροφοριακά συστήματα, επιχειρηματική ευφυΐα, εφοδιαστική, μηχανολογικό εξοπλισμό και οργανωτικές δομές.

Η πυρκαγιά δεν ανέκοψε το πρόγραμμα νέων καταστημάτων. Τον Απρίλιο ξεκίνησε τη λειτουργία του νέο σημείο Zakcret στο πολυκατάστημα Attica της Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Ιούλιο ακολούθησε το νέο κατάστημα στρατηγικής σημασίας στο The Mall Athens. Η διοίκηση έχει προγραμματίσει μέσα στον Σεπτέμβριο τη λειτουργία ακόμη ενός καταστήματος Zakcret, του τέταρτου της αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη.

Στο μεταξύ, η αλυσίδα δοκιμάζει και νέες εμπορικές συνέργειες. Στην πρόσφατη περίοδο επιστροφής στα σχολεία συνεργάστηκε με τη Food Plus, που αναπτύσσει στην Ελλάδα τα KFC και Taco Bell, σε κοινή προωθητική ενέργεια με ανταλλαγή κουπονιών ανάμεσα στα δίκτυά τους.

Η έξοδος στην Κύπρο

Η σημαντικότερη κίνηση του 2026 είναι η είσοδος στην κυπριακή αγορά μέσω της συνεργασίας με την Privé Sports. Επτά φυσικά καταστήματα, πέντε στη Λευκωσία, ένα στη Λάρνακα και ένα στο Παραλίμνι, καθώς και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργούν πλέον με το σήμα της Zakcret, υποστηριζόμενα από οργανωμένη τοπική διοικητική και εμπορική ομάδα.

Η Κύπρος αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα γεωγραφικής επέκτασης εκτός Ελλάδας, αλλά ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στη μετατροπή του υφιστάμενου δικτύου. Η εταιρεία προβλέπει ταχεία ανάπτυξη με νέα σημεία πώλησης και επέκταση και του Sneaker Cage, τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με αυτή την κίνηση υλοποιείται ένας από τους βασικούς στόχους που είχε θέσει η διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια: η είσοδος σε νέες αγορές και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνείς προμηθευτές και εμπορικά σήματα, ώστε να εξασφαλιστούν η πρόσβαση σε προϊόντα και η δυνατότητα δημιουργίας νέων σημείων πώλησης.

Κέρδη και ταμείο

Η επιτάχυνση του 2026 πατά πάνω σε μια χρήση κατά την οποία η Zakcret πέτυχε να βελτιώσει αισθητά την κερδοφορία της, παρά τη συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεων.

Ο κύκλος εργασιών το 2025 αυξήθηκε κατά 2,44%, στα 52,75 εκατ. ευρώ από 51,49 εκατ. ευρώ το 2024. Το μικτό αποτέλεσμα ενισχύθηκε κατά 2,66%, στα 22,91 εκατ. ευρώ από 22,31 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να παραμένει ουσιαστικά σταθερό, λίγο πάνω από το 43%.

Μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στις επόμενες γραμμές των αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 13,44%, στα 2,29 εκατ. ευρώ από 2,02 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το σχετικό περιθώριο στο 4,34% από 3,92%. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 23,74%, στα 1,31 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υπερτριπλασιάστηκαν, φθάνοντας τις 404,7 χιλ. ευρώ από 130,8 χιλ. ευρώ.

Στην τελική γραμμή, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 244,7 χιλ. ευρώ από 83,9 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 191,82%. Παρά τη μεγάλη ποσοστιαία άνοδο, το καθαρό περιθώριο παρέμεινε χαμηλό, κοντά στο 0,5% των πωλήσεων.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η μεταστροφή των λειτουργικών ταμειακών ροών. Η Zakcret εμφάνισε εισροές 1,51 εκατ. ευρώ, έναντι εκροών 874,9 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 5,32 εκατ. ευρώ από 4,43 εκατ. ευρώ.

Τα αποθέματα περιορίστηκαν ελαφρώς, στα 18,72 εκατ. ευρώ από 19,12 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των προκαταβολών για αγορές εμπορευμάτων. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε περίπου στα 11,71 εκατ. ευρώ, ωστόσο η παράλληλη ενίσχυση των διαθεσίμων διατήρησε τον καθαρό δανεισμό σχεδόν αμετάβλητο, κοντά στα 6,39 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις αποδίδουν

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί έναν χρόνο νωρίτερα: η ωρίμανση του δικτύου και οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών άρχισαν να μεταφράζονται σε καλύτερη λειτουργική απόδοση και κερδοφορία.

Η εταιρεία τοποθετεί πλέον το βάρος στην ποιότητα της ανάπτυξης, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου, την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών, τις οικονομίες κλίμακας και τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Στις βασικές προτεραιότητες για το 2026 περιλαμβάνονται ακόμη η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης, η διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και η αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού.

Το 2025 η Zakcret απασχόλησε κατά μέσο όρο 452 εργαζομένους, έναντι 459 το 2024, με το συνολικό κόστος προσωπικού να αυξάνεται στα 8,53 εκατ. ευρώ από 8,25 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε περίπου 491 χιλ. ευρώ.

Η χρήση του 2026 αποτελεί την πρώτη ουσιαστική δοκιμή αυτού του σχεδίου: η νέα διοικητική βάση, το μεγαλύτερο δίκτυο και η παρουσία σε δεύτερη αγορά καλούνται πλέον να αποτυπωθούν σε ισχυρότερα περιθώρια κέρδους, θετικές ταμειακές ροές και χαμηλότερο καθαρό δανεισμό.

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