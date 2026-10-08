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Ενισχύει την παρουσία της στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπογράφοντας στρατηγική συμφωνία με την αμερικανική Shield AI, με αντικείμενο την ανάπτυξη βιομηχανικής υποδομής στην Ελλάδα για το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος X-BAT, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Shield AI, προβλέπει τη συνεργασία των δύο εταιρειών με στόχο την ανάπτυξη ελληνικής παραγωγικής και τεχνικής βάσης, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει την κατασκευή εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση και ολοκλήρωση αεροσκαφών, καθώς και τη μακροχρόνια συντήρηση και υποστήριξη του X-BAT.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων εταιρειών, στην εφοδιαστική αλυσίδα του προγράμματος. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία υποδομών απογείωσης και προσγείωσης, κέντρων εκπαίδευσης, εγκαταστάσεων συντήρησης και επισκευής, καθώς και συνεργασιών με ελληνικά πανεπιστήμια για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας.

Η Shield AI θα έχει την ευθύνη του προγράμματος X-BAT, παρέχοντας το λογισμικό αυτόνομης πτήσης και τα συστήματα αποστολής, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αναλάβει τον ρόλο του στρατηγικού εταίρου στην Ελλάδα, με αντικείμενο την οργάνωση και ανάπτυξη του εγχώριου δικτύου προμηθευτών και τη λειτουργία τοπικού γραφείου του προγράμματος.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προοπτική να εξελιχθεί η Ελλάδα σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των X-BAT, με δυνατότητα εξυπηρέτησης και άλλων χωρών, όπως η Κύπρος και οι χώρες των Βαλκανίων.

Το X-BAT είναι ένα υπό ανάπτυξη μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να επιχειρεί χωρίς την ανάγκη συμβατικού διαδρόμου, ακόμη και από πλοία ή απομακρυσμένες περιοχές. Ενσωματώνει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Hivemind της Shield AI και προορίζεται για αποστολές κρούσης, επιτήρησης και ηλεκτρονικού πολέμου. Οι πρώτες πτητικές δοκιμές προγραμματίζονται για το 2026.

Η συνεργασία εντάσσεται στη διεύρυνση της παρουσίας της Shield AI στην ελληνική αγορά, όπου ήδη δραστηριοποιείται μέσω των μη επανδρωμένων αεροσκαφών V-BAT που χρησιμοποιούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα χαρακτηριστικά του X-BAT

Η Ελλάδα, ως μέλος του ΝΑΤΟ και διαχρονικός σύμμαχος των ΗΠΑ, διαφυλάσσει εκατοντάδες νησιά και μια μεγάλη ακτογραμμή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι διάδρομοι προσαπογείωσης στα νησιά είναι περιορισμένοι και, ως πρώτοι στόχοι σε ενδεχόμενη απειλή, εκτεθειμένοι. Το X-BAT, ως μαχητικό κρούσης μεγάλης εμβέλειας, υψηλής επιβιωσιμότητας, με αυτόνομη πλοήγηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης, μπορεί να επιχειρεί από πλοία, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές χωρίς διάδρομο προσαπογείωσης. Θα φέρει οπλισμό κατηγορίας έως και 2.000 λιβρών σε εσωτερικές αποθήκες των οποίων το μέγεθος είναι συγκρίσιμο με εκείνες των F-35, ενώ διαθέτει ακτίνα δράσης (combat radius) 1.000 ναυτικών μιλίων. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να υποστηρίζει αποστολές ηλεκτρονικού πολέμου και ISR (συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης). Οι δοκιμαστικές πτήσεις θα ξεκινήσουν αργότερα εντός της χρονιάς.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), η Shield AI θα είναι επικεφαλής του προγράμματος X-BAT, αναλαμβάνοντας την προμήθεια του λογισμικού αυτόνομης πλοήγησης και των επιχειρησιακών συστημάτων αποστολής του αεροσκάφους. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως στρατηγικός εταίρος της Shield AI στην Ελλάδα, θα διαχειρίζεται και θα αναπτύσσει περαιτέρω το ελληνικό δίκτυο προμηθευτών, στο οποίο θα συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα λειτουργεί επίσης το τοπικό γραφείο για το πρόγραμμα X-BAT.

Η συνεισφορά της εγχώριας βιομηχανίας θα περιλαμβάνει την κατασκευή και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, επίγειο εξοπλισμό, επιχειρησιακές βάσεις και εγκαταστάσεις απογείωσης, κέντρα εκπαίδευσης, εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής, ενώ προβλέπεται ερευνητική συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια, με προοπτική κάλυψης αναγκών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Shield AI

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