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Μια από τις ελληνικές εταιρείες πληροφορικής οι οποίες πρωταγωνιστούν σε ένα νευραλγικό κομμάτι της αγοράς, τον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο της Ψηφιακής Υγείας, θεωρείται η καινοτόμος Gnomon Informatics.

Μετά από μια πορεία άνω των 3 δεκαετιών (1994-2026), με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα, ετοιμάζεται μάλιστα για το επόμενο μεγάλο βήμα της, καθώς θέτει υποψηφιότητα για το… ταμπλό.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η διοίκηση της στο newmoney, η Gnomon Informatics έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την εισαγωγή των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου, την EN.A. Growth του Euronext Athens, με ορόσημο το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Αυτό σημαίνει, ότι άλλη μια επιχείρηση από τον κλάδο μετρά αντίστροφα, αυτή την εποχή, για να εισέλθει στο «κλαμπ» των εισηγμένων της πληροφορικής στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν -και εξελίσσονται- συζητήσεις εκ μέρους των επικεφαλής της με στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, με αντικείμενο τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας και τη στήριξη της υλοποίησής τους, μέσα από έναν συνδυασμό αντίστοιχων κινήσεων.

Σε σχετική ερώτηση μάλιστα, η απάντηση που λάβαμε από την ηγεσία της εταιρείας είναι ότι «σαφώς μπορεί να συμβούν παράλληλα και τα δυο. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, παραμένουν ανοικτά όλα τα σενάρια – σε αυτή τη φάση: και να κάνει εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο η Gnomon Informatics, και να προκύψει εξαγορά μετοχικού ποσοστού, με είσοδο στρατηγικού επενδυτή, αλλά και όλα μαζί . Η προετοιμασία για το Euronext Athens δεν αναιρείται, συνεχίζεται κανονικά…».

Η Gnomon Informatics διαθέτει το δικό της background: Μέτοχοι της είναι ο Κωστής Καγγελίδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ιδρυτής της εταιρείας, ο Ιωάννης Ρόβης – Αντιπρόεδρος, οι Σοφοκλής Ρόβης, Γαβριήλ Ταυρίδης και Στέργιος και Μαριλίζ Κοκορότσικου, όπως και στελέχη της – μετά την ολοκλήρωση προγράμματος stock option plan.

Επιπλέον, στο διοικητικό συμβούλιο της συμμετέχουν, πέρα από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, τα στελέχη της εταιρείας Δρ Αλέξανδρος Μπέρλερ και Κωνσταντίνος Καρκαλέτσης και ο Δρ Παναγιώτης Μπαμίδης – Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής ΑΠΘ.

Αύξηση κερδών 37%

Με «κεκτημένη ταχύτητα» από την προηγούμενη οικονομική χρήση, η Gnomon Informatics εξακολουθεί να πορεύεται με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αφού το 2025 πέτυχε αύξηση κερδών κατά +37% και προχωρά, δε, στη διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ/ μετοχή προς τους μετόχους της, αλλά και την παροχή πριμ παραγωγικότητας στους εργαζόμενούς της.

Η πρωτοπόρος στον χώρο της Ψηφιακής Υγείας Gnomon Informatics, θεωρείται σταθερά κερδοφόρος από το 1994, ενώ στην οκταετία 2018-2025, αύξησε τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών κατά μέσον όρο ετησίως +22,5% και τη λειτουργική της κερδοφορία (EBITDA), αντίστοιχα, κατά +55,3%.

Με βάση τα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2026, επιτυγχάνει τον στόχο για διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και κατά την τρέχουσα χρήση, και όπως αναφέρει «επιδιώκει την επιτάχυνση και διεύρυνση των αναπτυξιακών της προτεραιοτήτων στον χώρο της Ψηφιακής Υγείας και της υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας, μέσω στρατηγικής συνεργασίας ή/ και μέσω της αυτόνομης εισαγωγής της στην Κεφαλαιαγορά».

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου (συμπεριλαμβανομένης της Vellum Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.) ανήλθε σε 5.768.703,56 ευρώ, έναντι 5.204.094,05 ευρώ, το 2024 (+ 10,8%).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 2.009.919,48 ευρώ το 2025 από 1.836.257,75 ευρώ το 2024 (+ 9,5%), τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.383.596,05 ευρώ, από 1.012.277,77 ευρώ το 2024 (+36,7%) και καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη 1.001.975,82 ευρώ, έναντι 810.317,66 ευρώ το 2024.

Παρουσία σε 11 χώρες

Τα έσοδα της Gnomon Informatics προέρχονται από 3 διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες (business units), την Ψηφιακή Υγεία, την υποβοηθούμενη διαβίωση και το επιχειρησιακό λογισμικό, με τον δείκτη επαναλαμβανόμενων εσόδων (Annual Recurring Revenue) να κυμαίνεται στο 80%.

Στα στρατηγικά πλάνα της περιλαμβάνονται η επέκταση του δικτύου διάθεσης σε νέες αγορές στο εξωτερικό και επέκταση του υπάρχοντος, καθώς και η είσοδος στην αγορά λιανικής.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος ο κ. Καγγελίδης, η εταιρεία θα επενδύσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων (κάθετες λύσεις που θα αφορούν στην ευζωΐα και τη μακροζωΐα) και τη δημιουργία δικτύων διανομής εκτός Ελλάδος, κυρίως σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και στη Μέση Ανατολή.

Μέσω αυτών, η εταιρεία αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση της εξάρτησης από την κυκλικότητα που παρουσιάζουν τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών χρηματοδοτικών κύκλων και την εξασφάλιση σταθερότητας στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Εν κατακλείδι, η Gnomon Informatics S.A., εστιάζει στον χώρο της Ψηφιακής Υγείας, με πολλά έργα να καταγράφονται στο ενεργητικό της για ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και επιχειρήσεις Υγείας.

Το 2025, ανάμεσα σε άλλα, ανέλαβε στην Κύπρο, το project για τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής εφαρμογής για τους πολίτες, myHealth@CY. Επίσης, εισήλθε στην αγορά της Τσεχίας, με την εγκατάσταση της πλατφόρμας ψηφιακής υγείας e Health Pass στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αγίας Άννας, ενώ ως leader κοινοπραξίας, ανέλαβε και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής της Βόρειας Μακεδονίας, στην Ψηφιακή Υγεία.

Συνολικά, η Gnomon Informatics διατηρεί παρουσία σε 11 χώρες και οι δυο προστέθηκαν τον τελευταίο χρόνο στην Ευρώπη (Τσεχία, Β.Μακεδονία).

* Η εταιρεία έλαβε μέρος επίσης στη ΔΕΘ, όπου παρουσιάστηκαν οι επιδόσεις της στην αποτελεσματική διαχείριση περισσότερων από 5.600 επειγόντων περιστατικών τον τελευταίο χρόνο από το ΚλικΖωής, την 24ωρη υπηρεσία της Gnomon Informatics S.A. για την υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης και τη φροντίδα ηλικιωμένων και ΑμεΑ.

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