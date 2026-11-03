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Οι προοπτικές για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας είναι δυσοίωνες, αλλά η Goldman Sachs υπολόγισε συγκεκριμένα πόσα άτομα ενδέχεται να επηρεαστούν από την τεχνολογία αυτή.

Οι αναλυτές της Goldman αναθεώρησαν τις προβλέψεις τους σχετικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που ενδέχεται να επηρεαστούν, καθώς οι εταιρείες στρέφονται προς την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουν το εργατικό τους δυναμικό. Στο βασικό σενάριο της Goldman, το οποίο προβλέπει αύξηση της παραγωγικότητας κατά 15% στις ΗΠΑ και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, η τράπεζα εκτιμά ότι έως και το 9% των εργαζομένων θα χάσουν τις θέσεις τους.

Πέρυσι, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, Γιάν Χάτζιους, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει το 6% έως 7% του συνόλου των εργαζομένων στις ΗΠΑ. Η τράπεζα άρχισε να προβάλλει ένα ποσοστό αντικατάστασης που φτάνει έως και το 9% από αυτό το καλοκαίρι, το οποίο θα ισοδυναμούσε με περίπου 15 εκατομμύρια εργαζόμενους που θα δουν τις θέσεις εργασίας τους να διαταράσσονται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η αγορά εργασίας ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω της γενικότερης επιβράδυνσης των προσλήψεων εξαιτίας της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, αν και η επίδραση στη συνολική ανεργία πιθανότατα θα οφείλεται περισσότερο σε άμεσες απώλειες θέσεων εργασίας παρά στη μείωση των προσλήψεων, προσθέτει η έκθεση.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Λιγότερο από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων έχει ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις συνήθεις ροές εργασίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman.

Ο Χάτζιους ανέφερε ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να επιταχυνθεί εάν η αμερικανική οικονομία εισέλθει σε οικονομική ύφεση, επικαλούμενος την ανάλυσή του σχετικά με προηγούμενους κύκλους αυτοματοποίησης κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης.

«Ένα πιο ανησυχητικό συμπέρασμα από την ανάλυσή μας είναι ότι μια κυκλική επιβράδυνση θα επιταχύνει πιθανώς την αυτοματοποίηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις απώλειες θέσεων εργασίας, ενισχύοντας έτσι τον ευρύτερο οικονομικό κύκλο», ανέφερε.

Ο πανικός σχετικά με τις απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης έχει υποχωρήσει ελαφρώς, αλλά η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε κάποια μέρα να αποδεκατίσει τις θέσεις εργασίας των νέων υπαλλήλων εξακολουθεί να αποτελεί φόβο που εκφράζουν ορισμένοι ερευνητές.

Οι ανακοινώσεις απολύσεων μειώθηκαν ελαφρώς τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ο κύριος λόγος που αναφέρεται για τις περικοπές θέσεων εργασίας, αντιπροσωπεύοντας το 21% του συνόλου των ανακοινωθέντων απολύσεων.

Όπως αναφέρει το Business Insider, οι απώλειες θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας ξεπερνούν επίσης αυτές οποιουδήποτε άλλου κλάδου, αντιπροσωπεύοντας το 29% του συνόλου των περικοπών θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Challenger, Gray & Christmas.