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Η GRECOTEL, ο ηγετικός όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα, κατακτά για ακόμα μια φορά την κορυφή στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026, αποσπώντας τις περισσότερες διακρίσεις από κάθε άλλη ελληνική εταιρεία στο διεθνή θεσμό. Τα τέσσερα ξενοδοχεία του ομίλου, THE DOLLI®, The Roc Club, Corfu Imperial και Creta Palace, συγκαταλέγονται στα 10 κορυφαία Hotels & Resorts της Ελλάδας.

Το THE DOLLI® βραβεύεται από τους αναγνώστες του Condé Nast για τέταρτη συνεχή χρονιά — μια αναγνώριση που το συνοδεύει από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του. Το πολυβραβευμένο hôtel-maison της GRECOTEL κατέχει ξεχωριστή θέση στις φετινές διακρίσεις μιας και κατέλαβε την υψηλότερη θέση ανάμεσα στα ξενοδοχεία της Αθήνας τόσο στα UK όσο και στα US Readers’ Choice Awards, ενώ είναι και το μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα που βρίσκεται στο Top 3 και των δύο κατατάξεων. Η νέα αυτή αναγνώριση, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σημαντικών επιτυχιών, μεταξύ των οποίων η ανάδειξή του ως No. 1 City Hotel in Athens και No. 5 City Hotel in Europe στα Travel + Leisure World’s Best Awards από το απαιτητικό ταξιδιωτικό κοινό της αμερικανικής αγοράς, καθώς και η βράβευσή του – για δεύτερη συνεχή χρονιά – με δύο χρυσά κλειδιά από τον διεθνή οδηγό Michelin.

Το The Roc Club, αποτελεί new entry και συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία της Ελλάδας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Με μόλις 34 δωμάτια και σουίτες, θέα στον κόλπο της Βουλιαγμένης, την εντυπωσιακή Roc Pool και το νέο Rocket Bar, το Boutique Club-Maison της GRECOTEL αποτυπώνει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του μέσα από μία πιο ιδιωτική και οικεία εμπειρία φιλοξενίας.

Στην Κέρκυρα, το Corfu Imperial, επιβεβαιώνει τη διαχρονική του θέση ανάμεσα στα κορυφαία ελληνικά resorts. Στη δική του ιδιωτική χερσόνησο, αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά resorts της GRECOTEL και σημείο αναφοράς της πολυτελούς φιλοξενίας στο νησί.

Το Creta Palace στο Ρέθυμνο, ένα ξενοδοχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της GRECOTEL και ένα σύμβολο της κρητικής φιλοξενίας διακρίνεται για 2η συνεχή χρονιά από τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller και μάλιστα σε μία χρονιά – ορόσημο αφού το resort υποδέχθηκε τη φετινή σεζόν πλήρως ανανεωμένο μετά την εκτεταμένη ανακαίνισή του.

Η ισχυρή παρουσία της GRECOTEL στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026 έρχεται να προστεθεί σε μία χρονιά σημαντικών διακρίσεων για τον Όμιλο, ο οποίος αναδείχθηκε Luxury Hotel Brand of the Year στα Aspire Awards και Luxury Hotel Company of the Year στα TTG Luxury Travel Awards.

Με ξενοδοχεία και resorts που πρωταγωνιστούν σταθερά στους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς, η GRECOTEL συγκαταλέγεται στα πλέον επιδραστικά luxury hospitality brands ενισχύοντας διαρκώς το αποτύπωμά της μέσα από εμβληματικά ξενοδοχεία και καινοτόμα προϊόντα φιλοξενίας. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της είναι το motto “Hotels & Resorts To Live®”, δημιουργώντας αξέχαστα βιώματα για εκατομμύρια επισκέπτες που την επιλέγουν, πρεσβεύοντας την αυθεντική Ελλάδα που περήφανα εμπεριέχει σε κάθε έκφανση της φιλοξενίας της.

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