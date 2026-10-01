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Η Volkswagen κλιμακώνει τη σύγκρουσή της με το ισχυρό συνδικάτο IG Metall, καταγγέλλοντας από την Τετάρτη σειρά συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με το μισθολογικό και εργασιακό κόστος στη Γερμανία.

Η εξέλιξη αυξάνει παράλληλα τον κίνδυνο απεργιακών κινητοποιήσεων στις αρχές του 2027, καθώς η περίοδος εργασιακής εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου.

Η σχέση της διοίκησης της Volkswagen με τους εκπροσώπους των εργαζομένων έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε προωθεί τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του γερμανικού ομίλου.

Στο στόχαστρο οι παροχές 100.000 εργαζομένων

Μεταξύ των συμφωνιών που καταγγέλθηκαν περιλαμβάνεται η βασική συλλογική σύμβαση της Volkswagen για περίπου 100.000 εργαζομένους στα κύρια εργοστάσια της Γερμανίας.

Η συμφωνία ρυθμίζει μεταξύ άλλων το ωράριο εργασίας, το επίδομα αδείας και άλλους εργασιακούς όρους, τους οποίους το IG Metall θεωρεί δικαιώματα που κατακτήθηκαν μέσα από πολυετείς διαπραγματεύσεις.

Η Volkswagen υποστηρίζει ότι η κίνηση αποσκοπεί στη δημιουργία μεγαλύτερου περιθωρίου για διαπραγματεύσεις, ώστε να προσαρμοστεί η δομή κόστους και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ομίλου.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στις δομές κόστους μας», δήλωσε ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της βασικής μάρκας Volkswagen, Άρνε Μάισβαϊνκελ.

«Όποιος αγγίζει τις τσέπες των εργαζομένων να περιμένει μάχη»

Η IG Metall αντέδρασε έντονα στην απόφαση.

Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου Τόρστεν Γκρέγκερ δήλωσε ότι η καταγγελία των συμφωνιών αποτελεί «απεχθές πλήγμα» για το προσωπικό και προειδοποίησε ότι το συνδικάτο δεν πρόκειται να την αποδεχθεί.

«Όποιος προσπαθεί να αγγίξει τις τσέπες των εργαζομένων πρέπει να περιμένει μάχη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η προηγούμενη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Volkswagen και IG Metall είχε ξεσπάσει το 2024, όταν η εταιρεία είχε καταγγείλει μέρος του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ακολούθησε κύμα απεργιών που κατέληξε σε συμφωνία με πρόβλεψη για 35.000 περικοπές θέσεων εργασίας.

Σε αντάλλαγμα, οι εργαζόμενοι εξασφάλισαν δέσμευση για διατήρηση των θέσεων εργασίας έως το τέλος του 2030, καθώς και επενδύσεις στα γερμανικά εργοστάσια.

Η συμφωνία του 2024 δεν περιλαμβάνεται στις συμβάσεις που καταγγέλθηκαν τώρα, ενώ το IG Metall ζητεί από τη Volkswagen να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Πίεση από την Κίνα και υψηλό κόστος

Η νέα αντιπαράθεση εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό, ενώ οι γερμανικές εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν το κόστος τους.

Τόσο η Volkswagen όσο και η Mercedes-Benz έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων εάν δεν υπάρξει σύγκλιση του κόστους με τα επίπεδα των ανταγωνιστών.

Παράλληλα, η Volkswagen επιχειρεί να απλοποιήσει το σύνθετο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και μοντέλων της και να επιταχύνει την προσπάθεια να καλύψει την απόσταση στον κρίσιμο τομέα του λογισμικού.

Ο βετεράνος αναλυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φέρντιναντ Ντούντενχόφερ προειδοποίησε πάντως ότι οι περικοπές από μόνες τους δεν αρκούν για να προετοιμάσουν τη Volkswagen για τις προκλήσεις που έχει μπροστά της.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, ενώ η λήξη της εργασιακής εκεχειρίας την 1η Ιανουαρίου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μεγάλης εργασιακής σύγκρουσης.

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