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Από το smartphone και το laptop, μέχρι τα wearables και τις smart οικιακές συσκευές, υπάρχουν πλέον πολλά προϊόντα τεχνολογίας που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο απλή – αρκεί να επιλέξεις αυτές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σου.

Έλα να τις δούμε.

Λιγότερος χρόνος για τις δουλειές της καθημερινότητας

Το smartphone είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν είναι πλέον απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά ένα εργαλείο που συγκεντρώνει δεκάδες καθημερινές λειτουργίες. Πληρωμές, εισιτήρια, χάρτες, φωτογραφίες εγγράφων, υπενθυμίσεις, σημειώσεις και πρόσβαση σε υπηρεσίες βρίσκονται όλα στην ίδια συσκευή.

Παράλληλα, οι δυνατότητες AI που ενσωματώνονται πλέον σε smartphones και εφαρμογές μπορούν να αναλάβουν μέρος της «δουλειάς»: από την οργάνωση πληροφοριών και τη σύνοψη κειμένων μέχρι την επεξεργασία φωτογραφιών ή τη γρήγορη αναζήτηση όσων χρειάζεσαι.

Οργάνωσε τη μέρα σου χωρίς να πρέπει να θυμάσαι τα πάντα

Με τις υποχρεώσεις να συσσωρεύονται πια μέσα στη μέρα, τι καλύτερο από το να αφήσεις την τεχνολογία να… θυμάται για λογαριασμό σου. Ημερολόγια, υπενθυμίσεις και υπηρεσίες στο cloud κρατούν οργανωμένα ραντεβού, αρχεία και σημειώσεις, ενώ ένα tablet, laptop ή smartphone σου επιτρέπει να έχεις πρόσβαση σε αυτά είτε βρίσκεσαι στο σπίτι είτε εκτός.

Αν μάλιστα θες το κάτι παραπάνω, ένα smartwatch μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, προβάλλοντάς σου ειδοποιήσεις και υπενθυμίζοντας σου την επόμενη υποχρέωση χωρίς να χρειάζεται να βγάζεις συνεχώς το κινητό από την τσέπη.

Καθαρό και «πράσινο» σπίτι με λιγότερη προσπάθεια

Εδώ η τεχνολογία μπορεί να γίνει πραγματικά πρακτική. Έξυπνος φωτισμός, θερμοστάτες, πρίζες και οικιακές συσκευές – μεγάλες και μικρές – που ελέγχονται από το κινητό μπορούν να αυτοματοποιήσουν απλές διαδικασίες, μειώνοντας παράλληλα την ενεργειακή κατανάλωση του νοικοκυριού σου. Μία ρομποτική σκούπα μπορεί να αναλάβει ένα σημαντικό μέρος του καθαρισμού χωρίς να χρειάζεται να ασχολείσαι καθημερινά ενώ έξυπνες κάμερες, κλειδαριές και κουδούνια θα «θωρακίσουν» το σπίτι σου είτε εσύ βρίσκεσαι εντός, είτε εκτός αυτού.

Σε ό,τι αφορά το smart home, να θυμάσαι πως το ζητούμενο δεν είναι να μετατρέψεις το σπίτι σου σε εργαστήριο τεχνολογίας αλλά να αφήσεις την τελευταία να αναλάβει τις χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες εργασίες έτσι ώστε εσύ να έχεις περισσότερο χρόνο γι’ αυτά που πραγματικά σε γεμίζουν.

Καλύτερη δουλειά, όπου κι αν βρίσκεσαι

Για την εργασία και τις σπουδές, η σωστή τεχνολογία μπορεί να μειώσει σημαντικά την τριβή. Ένα σύγχρονο laptop προσφέρει την ελευθερία να αλλάζεις χώρο χωρίς να αφήνεις πίσω τα εργαλεία σου, ενώ μια μεγαλύτερη οθόνη στο σπίτι μπορεί να κάνει πολύ πιο άνετη την πολύωρη εργασία – που με τη σειρά της είναι εφικτή χάρη στις μεγαλύτερες και αποδοτικότερες μπαταρίες.

Ακουστικά με καλό μικρόφωνο, κάμερα για ευκρινή εικόνα και τα κατάλληλα περιφερειακά συμπληρώνουν ένα setup που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της ημέρας, είτε πρόκειται για τηλεδιάσκεψη είτε για δημιουργική εργασία.

Και ο ελεύθερος χρόνος γίνεται πιο απλός

Η ίδια λογική ισχύει και στην ψυχαγωγία. Μια σύγχρονη τηλεόραση συγκεντρώνει streaming, ταινίες, σειρές και gaming σε μία συσκευή, ενώ ένα soundbar μπορεί να αναβαθμίσει τον ήχο χωρίς περίπλοκη εγκατάσταση. Αντίστοιχα, ένα tablet μπορεί να γίνει η εύκολη λύση για browsing, διάβασμα, streaming ή ακόμα και παραγωγικότητα όταν δεν θέλεις να καθίσεις μπροστά στον υπολογιστή ενώ θα σου επιτρέψει να ελέγξεις εύκολα το έξυπνο σπίτι σου χωρίς καν να σηκωθείς από τον καναπέ.

Αυτό που πρέπει να έχεις κατά νου, είναι πως δεν χρειάζεται κάθε συσκευή να διαθέτει πλήθος λειτουργιών (εφ’ όσον δεν πρόκειται να τις εκμεταλλευτείς ποτέ), ούτε όλα τα καινούρια tech gadgets να βρουν σώνει και καλά θέση στη ζωή σου. Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που απαντά σε μια πραγματική ανάγκη: σου εξοικονομεί χρόνο, μειώνει την προσπάθεια, σε βοηθά να οργανωθείς ή κάνει κάτι που ήδη κάνεις λίγο καλύτερα. Ο ρόλος της τεχνολογίας άλλωστε δεν είναι να προσθέσει και άλλες υποχρεώσεις στην καθημερινότητά σου αλλά να αφαιρέσει μερικές.