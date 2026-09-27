Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Sponsored Content

Κάθε φορά που η Apple παρουσιάζει νέα προϊόντα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές τους αλλά στις αποφάσεις που έχει πάρει η αμερικανική εταιρεία. Οι κινήσεις της τελευταίας, βλέπεις, επηρεάζουν ολόκληρη την αγορά τεχνολογίας, από τους ανταγωνιστές της μέχρι τις εταιρείες που αναπτύσσουν εφαρμογές και υπηρεσίες. Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς με την έλευση των iPhone 18 Series, η εταιρεία από το Κουπερτίνο κινείται ταυτόχρονα σε γνώριμες κατηγορίες, αλλά και σε νέες κατευθύνσεις.

Η AI αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής όλων των μεγάλων κατασκευαστών και η Apple δεν αποτελεί εξαίρεση. Η Apple Intelligence ξεφεύγει σταδιακά από τις απλές λειτουργίες επεξεργασίας και παραγωγής περιεχομένου καθώς αποκτά σε πιο προσωπικές και ενσωματωμένες δυνατότητες.

Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: η AI οφείλει να λειτουργεί μέσα στο οικοσύστημα της Apple και να γίνεται μέρος της καθημερινής χρήσης του iPhone, του Mac και των υπόλοιπων συσκευών. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μια συσκευή να «έχει AI», αλλά αυτή η τεχνολογία να προσφέρει πραγματικά κάτι χρήσιμο στον χρήστη.

Το μεγάλο στοίχημα του iPhone Duo

Το iPhone Duo αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική ένδειξη ότι η Apple είναι έτοιμη να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Η είσοδός της στα αναδιπλούμενα smartphones δεν αλλάζει μόνο τη δική της γκάμα, αλλά μπορεί να επηρεάσει συνολικά την κατηγορία. Μιλάμε άλλωστε για την εταιρεία που έχει την ικανότητα να μετατρέψει μια τεχνολογία που υπάρχει ήδη στην αγορά σε προϊόν μαζικού ενδιαφέροντος. Αυτό ακριβώς περιμένει και η αγορά από το Duo: όχι απαραίτητα να επανεφεύρει το foldable smartphone, αλλά να δείξει πώς μπορεί αυτό να γίνει πραγματικά χρήσιμο στην καθημερινότητα.

Οι βελτιώσεις στην κάμερα συνεχίζονται

Παράλληλα, η φωτογραφία και το βίντεο συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Η καινούρια κάμερα Fusion στο νέο iPhone με μεταβλητό διάφραγμα δείχνει ότι η Apple επενδύει περισσότερο στον δημιουργικό έλεγχο, πέρα από την απλή βελτίωση της αυτόματης λήψης.

Αυτό δημιουργεί νέες απαιτήσεις και για τους ανταγωνιστές. Όσο περισσότερο οι κορυφαίες συσκευές πλησιάζουν τις δυνατότητες παραδοσιακού φωτογραφικού εξοπλισμού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η σημασία του software, της επεξεργασίας εικόνας και της υπολογιστικής φωτογραφίας.

Τι περιμένει πλέον ο καταναλωτής;

Κι όμως, το μεγάλο στοίχημα για την Apple δεν αφορά τα ίδια τα προϊόντα της. Με τα premium smartphones να γίνονται ολοένα ακριβότερα, ο καταναλωτής περιμένει πλέον έναν σαφή λόγο για να αναβαθμίσει.

Μία καλύτερη κάμερα ή ένας ταχύτερος επεξεργαστής είναι σημαντικά, αλλά δεν αρκούν πάντα. Η πραγματική διαφοροποίηση μπορεί να έρθει από λειτουργίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε μια συσκευή: από την AI και το multitasking μέχρι την αυτονομία και τις συνέργειες στο πλαίσιο οικοσυστημάτων.

Η αγορά κοιτά μπροστά

Η Apple δεν ανταγωνίζεται πλέον μόνο μεμονωμένα ανταγωνιστικά προϊόντα αλλά ολόκληρα οικοσυστήματα και ο μόνος τρόπος να επικρατήσει σε αυτή τη μάχη, είναι Apple iPhone, Mac, iPad, Apple Watch και οι λοιπές υπηρεσίες της να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Γι’ αυτό και κάθε νέα κίνησή της δημιουργεί προσδοκίες πολύ πέρα από το εκάστοτε προϊόν που παρουσιάζεται. Η αγορά περιμένει να δει αν η Apple θα καταφέρει να κάνει την AI πραγματικά απαραίτητη, αν θα βοηθήσει τα foldables να περάσουν από την κατηγορία του εντυπωσιακού gadget σε καθημερινά εργαλεία και, κυρίως, ποια θα είναι η επόμενη τεχνολογία που θα αλλάξει τις προσδοκίες μας από τις προσωπικές συσκευές.

Διότι, εν τέλει, η Apple είναι κακά τα ψέματα ο μεγαλύτερος trend-setter στην παγκόσμια τεχνολογία (και όχι μόνο): όταν αλλάζει κατεύθυνση, η υπόλοιπη αγορά αναγκάζεται να κοιτάξει προς την ίδια κατεύθυνση.