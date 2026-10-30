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Μόλις 20 λεπτά χρειάστηκαν οι χάκερ για να πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, αποσπώντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισ. δολαρίων από την Binance, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Η επίθεση αποκάλυψε ευπάθειες στις υποδομές που χρησιμοποιούνται για την έγκριση συναλλαγών, ενώ οι δράστες επιχείρησαν να μεταφέρουν γρήγορα τα κλεμμένα κεφάλαια εκτός της εμβέλειας εταιρειών, που είχαν τη δυνατότητα να τα δεσμεύσουν.

Παρότι περίπου τα μισά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη παγώσει, δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και ether εκτιμάται ότι παραμένουν εκτός ελέγχου. Την ίδια ώρα, εταιρείες ανάλυσης blockchain εντοπίζουν ομοιότητες με προηγούμενες επιθέσεις που έχουν αποδοθεί σε χάκερ της Βόρειας Κορέας.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση;

Πώς έγινε η κλοπή των 6,3 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με την Binance και την ανάλυση των δεδομένων του blockchain από ειδικούς, κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 6,3 δισ. δολαρίων αφαιρέθηκαν από ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα για τη διεκπεραίωση συναλλαγών.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Binance ανέφερε ότι αρχικά θεωρούσε πως η επίθεση συνδεόταν με την παραβίαση ενός φορητού υπολογιστή. «Ωστόσο, η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε επιπλέον σημεία παραβίασης», πρόσθεσε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Binance διαθέτει ειδικό αποθεματικό προστασίας των πελατών της, το οποίο, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, αποτελείται από bitcoin αξίας 1 δισ. δολαρίων και έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη ζημιών σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρίτσαρντ Τενγκ, διαβεβαίωσε ότι οι απώλειες θα καλυφθούν τόσο από το συγκεκριμένο αποθεματικό όσο και από ίδια κεφάλαια της Binance.

Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, οι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν την υποδομή ψηφιακών υπογραφών της Binance, δηλαδή το σύστημα που εξουσιοδοτεί τις συναλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να εκδώσουν εντολές που οδήγησαν στην εκκένωση των επηρεαζόμενων ψηφιακών πορτοφολιών.

Τα στοιχεία του blockchain δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της κλοπής πραγματοποιήθηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

Αμέσως μετά τη μεταφορά των κεφαλαίων, οι χάκερ επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για να τα μετακινήσουν πέρα από την εμβέλεια συνεργαζόμενων εταιρειών της Binance και εκδοτών stablecoins, οι οποίοι έχουν ήδη καταφέρει να δεσμεύσουν περίπου τα μισά κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ορισμένων κρυπτονομισμάτων, όπως τα μεγάλα stablecoins USDT της Tether και USDC της Circle, είναι ότι οι εκδότες τους έχουν τη δυνατότητα να τα παγώσουν εξ αποστάσεως.

«Με απλά λόγια, ο εισβολέας μπορεί να μην έκλεψε το κλειδί του θησαυροφυλακίου, αλλά να κατέλαβε το σύστημα που δίνει την εντολή στο θησαυροφυλάκιο να απελευθερώσει τα χρήματα», εξηγεί ο Τζόσουα Τσου, δικηγόρος στο Χονγκ Κονγκ που ειδικεύεται σε υποθέσεις κρυπτονομισμάτων.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση – Οι υποψίες για τη Βόρεια Κορέα

Αρκετές αμερικανικές εταιρείες ανάλυσης blockchain επισημαίνουν ότι η επίθεση εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενες επιχειρήσεις που έχουν αποδοθεί σε χάκερ της Βόρειας Κορέας.

Ο Ρίτσαρντ Τενγκ δήλωσε ότι η έρευνα της Binance δεν έχει ακόμη οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Από την πλευρά της, η Βόρεια Κορέα αρνείται συστηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη σε κυβερνοεπιθέσεις και κλοπές κρυπτονομισμάτων.

Η διπλωματική αποστολή της χώρας στη Γενεύη και η πρεσβεία της στην Κίνα δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η TRM Labs ανέφερε ότι η παραβίαση παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με την επίθεση που δέχθηκε πέρυσι η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Bybit, την οποία το FBI είχε αποδώσει σε Βορειοκορεάτες χάκερ.

Μάλιστα, η εταιρεία δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα βέβαιη πως πίσω από την κλοπή της Binance βρίσκεται η ίδια ομάδα.

Παράλληλα, η Chainalysis ανέφερε ότι κεφάλαια που είχαν κλαπεί τον περασμένο μήνα από την πλατφόρμα Bitget αναμειγνύονται με τα έσοδα της επίθεσης στην Binance.

Πού βρίσκονται τα κλεμμένα δισεκατομμύρια

Περίπου τα μισά από τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία ήταν stablecoins, τα οποία έχουν έκτοτε δεσμευτεί από εκδότες όπως οι Tether, Circle, Ripple και World Liberty Financial, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ.

Η δέσμευση αυτή δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι τα κρυπτονομίσματα θα επιστραφούν στην Binance. Περιορίζει, ωστόσο, σημαντικά τη δυνατότητα των δραστών να τα μετατρέψουν σε μετρητά.

Η TRM Labs ανέφερε ότι μέρος των κλεμμένων κεφαλαίων έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για τον δανεισμό ether.

Παράλληλα, εκτιμά ότι bitcoin και ether συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισ. δολαρίων βρίσκονται πλέον εκτός εμβέλειας των μηχανισμών δέσμευσης.

«Καμία εταιρεία δεν εκδίδει bitcoin ή ether και καμία εταιρεία δεν μπορεί να παγώσει αυτά τα δύο κρυπτονομίσματα», εξηγεί ο Πάτρικ Ταν, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της ChainArgos, εταιρείας ανάλυσης blockchain με έδρα τη Σιγκαπούρη.

«Το bitcoin και το ether μπορούν να δεσμευτούν μόνο εάν ο δράστης τα μεταφέρει σε κάποια πλατφόρμα ανταλλαγής ή σε μεσίτη κρυπτονομισμάτων που έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να τα παγώσει ή εάν οι διωκτικές αρχές αποκτήσουν πρόσβαση στα ιδιωτικά κλειδιά».

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι χάκερ πιθανότατα θα επιχειρήσουν να αναμείξουν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα με άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ή να χρησιμοποιήσουν λιγότερο γνωστά κρυπτονομίσματα και πλατφόρμες συναλλαγών, προκειμένου να μετακινήσουν τα παράνομα έσοδα.

Ο Μπερνάρντο Μπρίτες, διευθύνων σύμβουλος της Trace Finance, εταιρείας που δραστηριοποιείται στις υποδομές stablecoins, εξηγεί ότι όσο περνά ο χρόνος τόσο δυσκολότερο γίνεται για τους δράστες να διοχετεύσουν τα χρήματα σε άλλες πλατφόρμες ή παρόχους πληρωμών, καθώς τα συγκεκριμένα κεφάλαια καταχωρίζονται ουσιαστικά σε μαύρες λίστες.

«Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος των εσόδων από κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να ξεπλυθεί μόνο τις πρώτες ώρες», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, μετά το αρχικό αυτό διάστημα, πολλοί διαφορετικοί παράγοντες της αγοράς γνωρίζουν πλέον ότι τα κεφάλαια έχουν επισημανθεί ως προϊόντα κλοπής. «Και συνήθως παραμένουν ακινητοποιημένα εκεί για χρόνια», προσθέτει.

Τι ακολουθεί – Κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην αγορά

Η κλοπή από την Binance αποτελεί το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά μεγάλων παραβιάσεων στον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την TRM Labs, το προηγούμενο έτος οι χάκερ απέσπασαν κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 2,9 δισ. δολαρίων, μέσα από σχεδόν 150 διαφορετικές επιθέσεις.

Η νέα κυβερνοεπίθεση έχει προκαλέσει έντονους τριγμούς στην εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τον κλάδο.

Την Παρασκευή, οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υποχώρησαν, ενώ μειώθηκε και η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των stablecoins.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι οι επενδυτές αποσύρουν κεφάλαια από την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, στον απόηχο της μεγαλύτερης κλοπής που έχει καταγραφεί ποτέ στον χώρο.