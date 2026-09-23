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Ο Λευκός Οίκος εξετάζει σχέδιο για την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ για διάστημα 90 ημερών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης παραμένει ακόμη ασαφές, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει στην ανακοίνωση του μέτρου έως το τέλος της εβδομάδας.

Εφόσον εφαρμοστεί, η απαγόρευση θα αποτελέσει τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ στην αγορά καυσίμων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η άνοδος των τιμών ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ζήτησε από τους συμβούλους του να στηρίξουν μια πιθανή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία έχουν οδηγήσει τις τιμές του καυσίμου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, στελέχη της ενεργειακής βιομηχανίας αντιδρούν έντονα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές θα μπορούσαν να προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση στις τιμές, πριν οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Οι τιμές λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα-ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6,50 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων (AAA).

Μετά το δημοσίευμα του Politico, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ντίζελ στις ΗΠΑ υποχώρησαν απότομα, σημειώνοντας πτώση άνω του 7% πριν περιορίσουν μέρος των απωλειών τους. Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια gasoil κινήθηκαν ανοδικά.

Διέψευσε ο Λευκός Οίκος

Λίγη ώρα αργότερα όμως ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε «ψευδές» το ρεποστάζ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.

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