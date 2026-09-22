Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η τιμή της βενζίνης στην Ευρώπη έχει εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά, καθώς το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν μεταφέρεται πλέον με όλο και μεγαλύτερη ένταση στην αντλία. Στις 14 Σεπτεμβρίου, η σταθμισμένη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην ΕΕ έφθασε τα 2,063 ευρώ το λίτρο, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τα στοιχεία που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2005.

Η κρίση άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, όταν το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πριν από τον πόλεμο, το Brent κόστιζε περίπου 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ τη Δευτέρα τα συμβόλαια για παράδοση τον επόμενο μήνα διαπραγματεύονταν πάνω από τα 100 δολάρια.

Το ακριβότερο αργό, ωστόσο, δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές στην αντλία. Σχεδόν τα μισά χρήματα που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι οδηγοί για κάθε λίτρο βενζίνης καταλήγουν στα κρατικά ταμεία μέσω φόρων και επιβαρύνσεων.

Πώς διαμορφώνεται η φορολογία στη βενζίνη

Η βενζίνη φορολογείται ουσιαστικά σε δύο στάδια. Αρχικά επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ), ένα σταθερό ποσό ανά λίτρο που δεν αυξάνεται αυτομάτως όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Ορισμένες χώρες προσθέτουν επίσης φόρους άνθρακα ή άλλες επιβαρύνσεις, όπως πχ η Γερμανία.

Στη συνέχεια επιβάλλεται ο ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή του καυσίμου αφού προηγουμένως έχουν προστεθεί ο ΕΦΚ και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις. Με άλλα λόγια, ο καταναλωτής πληρώνει ΦΠΑ και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης – ουσιαστικά φόρο πάνω στον φόρο.

Κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φόροι αντιστοιχούν σε 0,976 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή στο 47,3% της τελικής τιμής στην αντλία.

Σε επτά κράτη-μέλη, η συνολική φορολογική επιβάρυνση ξεπερνά πλέον το 1 ευρώ ανά λίτρο.

Την πίεση ενισχύουν και τα διυλιστήρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών της ΕΚΤ, την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τα αυξημένα περιθώρια διύλισης πρόσθεταν περίπου 0,17 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και 0,41 ευρώ ανά λίτρο ντίζελ στην Ευρωζώνη.

Ελλάδα: Πέμπτη στην ΕΕ με φόρους 1,133 ευρώ ανά λίτρο

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Σε αυτόν προστίθενται δύο μικρότερες επιβαρύνσεις, συνολικού ύψους περίπου 1,5 λεπτού ανά λίτρο, καθώς και ο ΦΠΑ 24%, ο οποίος αντιστοιχεί σε περίπου 0,418 ευρώ ανά λίτρο.

Έτσι, το συνολικό φορολογικό βάρος φθάνει τα 1,133 ευρώ για κάθε λίτρο βενζίνης, αντιπροσωπεύοντας το 52,5% της τιμής στην αντλία. Μάλιστα, πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό φορολογικής συμμετοχής στην τελική τιμή μεταξύ των δέκα χωρών της κατάταξης.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ (στοιχεία 14ης Σεπτεμβρίου 2026)

Πρωταθλήτρια η Ολλανδία

Στην κορυφή της κατάταξης της Κομισιόν βρίσκεται η Ολλανδία, όπου οι φόροι φθάνουν συνολικά τα 1,270 ευρώ ανά λίτρο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται στα 844,69 ευρώ ανά 1.000 λίτρα –ο υψηλότερος στην ΕΕ– ενώ προστίθεται μικρή εισφορά για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και ΦΠΑ 21%, ύψους 0,422 ευρώ ανά λίτρο. Συνολικά, οι φόροι αντιστοιχούν στο 52% της τελικής τιμής των 2,434 ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Δανία, με συνολικούς φόρους 1,230 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, διαθέτει την ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ, με τιμή 2,564 ευρώ το λίτρο. Οι επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν φόρο ενέργειας, φόρο CO2 και τέλος για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ενώ ο ΦΠΑ 25% προσθέτει μόνος του 0,513 ευρώ ανά λίτρο.

Ακολουθεί η Φινλανδία, με συνολική φορολογική επιβάρυνση 1,193 ευρώ ανά λίτρο. Ο φόρος καυσίμων φθάνει τα 0,722 ευρώ, ενώ ο ιδιαίτερα υψηλός ΦΠΑ 25,5% προσθέτει άλλα 0,471 ευρώ.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Γερμανία, με φόρους 1,179 ευρώ ανά λίτρο. Ο ενεργειακός φόρος ανέρχεται σε 65,45 λεπτά, ενώ η τιμολόγηση του άνθρακα προσθέτει περίπου 14,8 λεπτά ανά λίτρο και ο ΦΠΑ 19% άλλα 37,6 λεπτά.

Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Γαλλία, με 1,052 ευρώ φόρους ανά λίτρο, και η Ιταλία, με 1,049 ευρώ. Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 0,690 ευρώ και ο ΦΠΑ προσθέτει 0,362 ευρώ, ενώ στην Ιταλία ο ΕΦΚ φθάνει τα 0,673 ευρώ και ο ΦΠΑ τα 0,376 ευρώ.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία με 0,978 ευρώ, η Εσθονία με 0,963 ευρώ και η Λετονία με 0,960 ευρώ φόρους ανά λίτρο βενζίνης.

Η εικόνα αποτυπώνει το διπλό βάρος που επωμίζονται σήμερα οι Ευρωπαίοι οδηγοί: από τη μία πλευρά το άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των περιθωρίων διύλισης και από την άλλη μια φορολογική επιβάρυνση που απορροφά σχεδόν το μισό της τελικής τιμής της βενζίνης στην ΕΕ – και περισσότερο από το μισό στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμη

Τρεις γενιές, ένα μαχαίρι: Η οικογένεια που δεν εγκατέλειψε την τέχνη της

Τα μεγάλα λάθη του Γουόρεν Μπάφετ

Ενα καταφύγιο πολυτέλειας στην όαση της αιγυπτιακής ερήμου

Για όλες τις υπόλοιπεςειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ