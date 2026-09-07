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Χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμαστούν για μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους, καθώς η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση περνά στη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής της.

Η φορολογική διοίκηση έχει ήδη αρχίσει να αποστέλλει ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς, υπενθυμίζοντας τις κρίσιμες ημερομηνίες, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τις κυρώσεις που ενεργοποιούνται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, από την 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρέωση επεκτείνεται στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν προσαρμόσει εγκαίρως τα λογιστικά και εμπορικά τους συστήματα.

Παράλληλα, θα πρέπει να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση στο myDATA, ώστε να ενεργοποιηθεί ο τρόπος ηλεκτρονικής έκδοσης των παραστατικών.

Στο τραπέζι η μετάθεση της εφαρμογής

Παρότι το επίσημο χρονοδιάγραμμα προβλέπει έναρξη από την 1η Οκτωβρίου, στην αγορά έχει ανοίξει συζήτηση για πιθανή παράταση της δεύτερης φάσης εφαρμογής.

Επαγγελματικοί και επιχειρηματικοί φορείς ζητούν πρόσθετο χρόνο προετοιμασίας, επισημαίνοντας ότι πολλές μικρότερες επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερο περιθώριο για να προσαρμόσουν λογισμικό, διαδικασίες και συνεργασίες με παρόχους.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται η μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής για την 1η Μαρτίου 2027.

Μέχρι να υπάρξει, πάντως, διαφορετική επίσημη απόφαση, οι επιχειρήσεις καλούνται να κινηθούν με βάση τις υφιστάμενες προθεσμίες και να θεωρούν την 1η Οκτωβρίου 2026 ως ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσής τους.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Στη δεύτερη φάση του μέτρου εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση του φορολογικού έτους που ξεκίνησε εντός του 2023.

Η νέα υποχρέωση καλύπτει κατά κύριο λόγο τις συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων, δηλαδή B2B, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, αφορά συναλλαγές με επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ορισμένες συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (B2G), εφόσον δεν υπάγονται ήδη σε ειδικότερο καθεστώς υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η αλλαγή σημαίνει πρακτικά ότι η συμβατική έκδοση ενός παραστατικού δεν θα αρκεί πλέον. Για να θεωρείται φορολογικά έγκυρο, το τιμολόγιο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσω ενός από τους αναγνωρισμένους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς.

Οι δύο αποδεκτοί τρόποι έκδοσης

Οι επιχειρήσεις θα έχουν δύο βασικές επιλογές για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η πρώτη είναι η χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, δηλαδή πιστοποιημένου παρόχου που αναλαμβάνει την ηλεκτρονική δημιουργία και διαβίβαση του παραστατικού.

Η δεύτερη αφορά τις δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp, μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται ψηφιακά τόσο η έκδοση όσο και η ταυτόχρονη διαβίβαση των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών, μη προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς το νέο πλαίσιο συνδέει πλέον την έγκυρη έκδοση του παραστατικού με τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική οδό.

Περίοδος προσαρμογής έως 31 Δεκεμβρίου

Για να γίνει ομαλότερη η μετάβαση, προβλέπεται μεταβατική περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά το διάστημα αυτό θα μπορεί να συνεχιστεί παράλληλα η χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, αλλά μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η απαιτούμενη δήλωση στο myDATA.

Η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει ότι χρησιμοποιεί πάροχο, ιδιοπάροχο ή την εφαρμογή timologio και να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026.

Για την εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δήλωσης δίνεται περιθώριο έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η ημερομηνία αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προθεσμίες για τις επιχειρήσεις, καθώς η παράλειψη ή η εκπρόθεσμη δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες κυρώσεις.

Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από αυστηρότερο καθεστώς ελέγχου.

Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της πληροφοριακής δήλωσης επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις αντίστοιχων δηλωτικών υποχρεώσεων.

Ακόμη σοβαρότερη είναι η περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση εκδίδει τιμολόγιο εκτός των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών διαδικασιών.

Στην περίπτωση αυτή, το παραστατικό μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά ως μη εκδοθέν, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

Για συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με 50% του αναλογούντος φόρου, με ελάχιστο ποσό 250 ή 500 ευρώ ανά έλεγχο, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση.

Για παραστατικά χωρίς ΦΠΑ, το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 500 ή 1.000 ευρώ ανά έλεγχο, επίσης ανάλογα με το σύστημα τήρησης βιβλίων.

Το ύψος των κυρώσεων καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη προσαρμογή, ειδικά για επιχειρήσεις που εκδίδουν μεγάλο αριθμό παραστατικών σε καθημερινή βάση.

Υποχρεωτική και η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου

Το νέο σύστημα δεν αφορά μόνο τον εκδότη του παραστατικού.

Από τις 2 Μαρτίου 2026 έχει καταστεί υποχρεωτική και η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι τεχνικά και οργανωτικά έτοιμες όχι μόνο να εκδίδουν, αλλά και να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά παραστατικά από τους προμηθευτές τους.

Οι ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις

Το βασικό χρονοδιάγραμμα συγκεντρώνει τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η 1η Οκτωβρίου 2026 σηματοδοτεί, με τα σημερινά δεδομένα, την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις με έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ.

Στις 12 Οκτωβρίου 2026 λήγει η προθεσμία για εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δήλωσης στο myDATA, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης.

Από εκεί και πέρα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση παύει να αποτελεί απλώς μια τεχνολογική επιλογή και μετατρέπεται σε βασική φορολογική υποχρέωση.

Για τις επιχειρήσεις, το επόμενο διάστημα είναι επομένως περίοδος προσαρμογής σε ένα περιβάλλον όπου η έκδοση, η διαβίβαση και η αποδοχή των τιμολογίων θα συνδέονται όλο και περισσότερο σε πραγματικό χρόνο με τα συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

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